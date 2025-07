9 septembre Paris : 11 édition des Université d’été d’HEXATRUST : “FAIRE L’HISTOIRE OU LA SUBIR

Le constat est implacable : 70% des données des entreprises européennes sont aujourd’hui hébergées sur des infrastructures non-européennes. Une dépendance qui coûte 264 milliards d’euros par an à l’Europe et finance près de 2 millions d’emplois... aux États-Unis. Cette hémorragie économique et stratégique n’a que trop duré.

"L’heure n’est plus aux constats mais à l’action. Continuer à dépendre de solutions numériques non-européennes n’est plus une fatalité, c’est un choix politique. Les alternatives existent, elles sont européennes, performantes, et portent nos valeurs de protection des données et de transparence", déclare Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust.

Alors que les législations européennes avancent et que les cadres réglementaires se mettent en place, il est temps de transformer cet élan en actions concrètes.

C’est dans cette dynamique qu’Hexatrust, fer de lance de la filière française du numérique de confiance, organise la 11ème édition des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance (UECC). Placé sous le marrainage de madame Clara CHAPPAZ, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, cet événement qui se tiendra le 9 septembre à Station F sera le catalyseur essentiel pour fédérer entreprises, administrations et décideurs politiques autour d’un objectif commun : construire ensemble un avenir numérique souverain et sécurisé pour la France et l’Europe.

Les UECC 2025 seront un moment décisif pour passer des paroles aux actes, entre retours d’expérience, démonstrations de solutions innovantes, exercices de gestion de crise en conditions réelles. Parmi les premiers intervenants annoncés : Philippe Miltin, Directeur Général Outscale Dassault Systèmes ; Madame la sénateure Vanina Paoli-Gagin ; Joffrey Célestin-Urbain, Président Campus Cyber ; Lieutenant-Colonelle Caroline Claux, Cheffe du détachement de l’UNCYBER au Centre National des Opérations ; Hélène Brisset, Directrice du Numérique Ile-de-France Mobilité… et bien d’autres encore ! Un rendez-vous crucial pour toutes celles et ceux qui veulent faire de la France et de l’Europe une puissance numérique maîtresse de son avenir.

Informations pratiques

Lieu : Station F, 5 Parvis Alain Turing, 75013 Paris.

Date : 9 septembre 2025

Horaires : 8h30 - 18h.

L’ensemble des informations sont disponibles sur le site officiel de l’événement (ici).

À propos d’Hexatrust

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/

À propos des UECC

Les UECC sont l’événement de la rentrée estivale des filières Cybersécurité & Cloud de confiance. Cette 11ème édition portera haut et fort l’excellence cyber en France en y associant clients, prospects, associations, médias, personnalités et partenaires. Elle se tiendra en partenariat avec 3DS OUTSCALE et Cyberwatch. Hexatrust a pour objectif d’amener ses adhérents vers la conquête d’une nouvelle ambition numérique européenne.

https://www.uecc-hexatrust.com/