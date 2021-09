9 septembre à 17h : Keynote FIC : Planète Cyber : THE Breach and attack Simulation BOT

septembre 2021 par Marc Jacob

Par Arnaud LE MEN. ERIUM / BlackNoise

En jouant de véritables scénarios d’attaques rendus non-destructifs, les BAS permettent de franchir une nouvelle étape dans les stratégies Cyber : évaluer la capacité réelle et en continu de la SecOps à détecter et à réagir efficacement en cas d’attaque. Avec un point d’attention : les premiers BAS proposés sur le marché déploient des agents sur les SI pour réaliser ces chaînes d’attaques. « Les BAS peuvent révolutionner la SecOps. Mais un BAS ne doit pas être un vecteur d’introduction dans le SI ou représenter une fragilité en soit. Il faut trouver la solution ! ». C’est le challenge qu’Arnaud LE MEN a lancé à ses équipes de R&D en 2018.

Trois ans plus tard, avec le concours actif de plus de 20 groupes Français et de leur CISO, et après plus de 80 campagnes sur le terrain, BlackNoise peut annoncer fièrement que le défi a été relevé. BlackNoise fonctionne en toute autonomie, sans rien installer dans les SI. Le BOT BlackNoise ouvre de toutes nouvelles perspectives pour la stratégie de durcissement de la SecOps.

BlackNoise a déjà été primée en 2020 (Cas d’Or de l’innovation en Sécurité Opérationnelle) : cette innovation majeure est considérée comme essentielle pour de nombreux CISO.

Arnaud LE MEN présentera la toute dernière version de BlackNoise : comparable au Robot Perseverance, mais au profit de la planète Cyber.

Participez à cette KeyNote le mercredi 9 septembre à 17h. Vous en apprendrez beaucoup plus la nouvelle version de BlackNoise, ses possibilités et cas d’usage. BlackNoise c’est une solution, mais c’est aussi un objet qui tient dans la main de son concepteur...

https://www.forum-fic.com/accueil/p...