9 septembre à 14h30 Webinaire : Les bonnes pratiques de l’ANSSI, épisode 2 : pourquoi et comment faire de l’authentification forte ?

septembre 2021 par Marc Jacob

Basée sur deux facteurs d’authentification, l’authentification forte a pour fonction principale de sécuriser l’accès à votre réseau et ainsi de vous protéger contre d’éventuelles menaces. Elle permet également de faciliter la gestion des accès sécurisés des utilisateurs quand celle-ci est couplée à des fonctionnalités SSO.

Durant ce webinar, nous vous proposons de détailler les enjeux de l’authentification forte et de vous montrer en quoi cette procédure contribue à protéger vos ressources informatiques en vous mettant à l’abri d’une violation de données ou d’une infection par malware, et de bien d’autres choses encore. Nos deux experts vous présenteront en s’appuyant sur plusieurs démonstrations, les solutions FORTINET qui répondent concrètement, à cette problématique :

VPN SSL et authentification à double facteur

FortiAuthenticator et ses fonctionnalités SSO et SAML.

Rejoignez le 9 septembre prochain à 14h30, Ludovic RANCOUL, Directeur technique SNS SECURITY et Alain MORAIS, Ingénieur système FORTINET pour tout savoir de l’approche retenue par notre partenaire FORTINET, de l’authentification forte et obtenir en direct, les réponses à vos éventuelles questions.

En tant qu’expert de la sécurité informatique depuis presque 20 ans, SNS SECURITY partage avec l’ANSSI des objectifs communs afin d’assurer et d’optimiser la sécurité du patrimoine informationnel des organisations françaises, petites et grandes, publiques et privées. Afin de vous aider dans la compréhension et dans l’application de bonnes pratiques recommandées officiellement par l’ANSSI, nous avons lancé début juin dernier, une série de trois webconférences. L’authentification forte est la thématique retenue pour ce deuxième épisode.

Conférence animée par :

Ludovic Rancoul, Directeur Technique, SNS SECURITY

et

Alain Morais, SE, Fortinet

- Pour vous inscrire cliquez ICI