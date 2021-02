9 mars : Rennes Métropole organise l’évènement « La cybersécurité au service d’un développement cyber-résilient des villes et territoires » en live

février 2021 par Emmanuelle Lamandé

A l’heure de l’hyper-digitalisation des villes et des territoires, ces derniers sont dorénavant soumis à des cyberattaques de plus en plus fréquentes. La question est désormais de comprendre pourquoi nos villes sont devenues des cibles pour les cybercriminels. Quels sont les scénarios à redouter ? Comment développer des territoires « Cybersecurisés By Design » ? Organisée le 9 mars prochain par Rennes Métropole en partenariat avec le CSF, Comité Stratégique de filière des industries de sécurité, la session digitale Smart City de l’European Cyber Week répondra aux enjeux des villes et territoires intelligents d’aujourd’hui et de demain.

La keynote d’introduction sera consacrée aux différentes cyberattaques sur les Smart Cities, qui ont eu lieu en France et dans le reste du monde et sera présentée par Gérôme Billois, associé cybersécurité du Cabinet Wavestone.

Cette keynote sera suivie par une table ronde qui réunira un panel d’acteurs de métropoles, de collectivités et d’opérateurs impliqués dans les infrastructures de la ville et des territoires ainsi que des industriels de la cybersécurité qui débattront des nouveaux enjeux de la ville intelligente et des solutions pour concilier cybersécurité et transformation numérique.

En présence de Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, Laurent Denizot en charge du grand projet territoire de confiance, CSF et Directeur Général Egidium Technologies, Bernard Cardebat, directeur cybersécurité d’ENEDIS, François Bodin, titulaire de la Chaire « mobilité dans une ville durable » de la Fondation Rennes 1 et Richard Lizurey, adjoint au maire de Chartres, en charge de la sécurité et vice-président de Chartres Métropole.

09h30 - 10h00 : Keynote

Evolution des tendances de la cybercriminalité : les villes, une cible de choix ?

Gérôme BILLOIS, associé cybersécurité et confiance numérique, Cabinet Wavestone

10h00 - 11h00 : Table ronde

Les villes et territoires de confiance à l’heure des cyberattaques : réponses et protections.

Laurent DENIZOT, en charge du grand projet territoire de confiance – CSF et Directeur Général Egidium Technologies

Nathalie APPERE, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole

Bernard CARDEBAT, directeur cybersécurité, ENEDIS

François BODIN, titulaire de la Chaire « mobilité dans une ville durable » de la Fondation Rennes 1

Richard LIZUREY, adjoint au maire de Chartres, en charge de la sécurité et vice-président de Chartres Métropole. ​- Modératrice : Caroline MOULIN-SCHWARTZ

Inscription :

Pour s’inscrire : https://www.european-cyber-week.eu/...

L’inscription est nominative et gratuite, elle donne accès à conférence "live" du 09 mars 2021. Vos accès à la plateforme vous serons envoyés la semaine précédant l’évènement.