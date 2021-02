9 mars 2021 en ligne Kaspersky Channel On Air

février 2021 par Marc Jacob

Pour rester au plus proche de ses partenaires et présenter les enjeux, nouveautés et priorités de 2021 auprès de l’écosystème, Kaspersky organise un événement virtuel, immersif et avec un programme particulièrement riche et dynamique, le mardi 9 mars, de 9h à 12h.

L’année 2020 a été riche en rebondissements et en challenges pour les entreprises et Kaspersky n’est pas épargnée. Alors que la cyber sécurité est de plus en plus omniprésente dans les conversations publiques et que le télétravail, accéléré à cause de la crise sanitaire, a forcé beaucoup d’entreprises à revoir leur manière de gérer leurs systèmes d’informations, Kaspersky s’est efforcée d’adapter sa communication, ses solutions et ses pratiques pour rester au plus proche de ses partenaires. Si malheureusement le début d’année 2021 ne permet pas à l’entreprise d’organiser l’événement en présentiel dont elle a l’habitude, l’expérience en ligne devrait être particulièrement immersive, et le contenu inédit !

Une étude exclusive pour comprendre la transformation du métier de revendeur informatique

Alors que l’année 2020 a été marquée par un tournant, notamment dans les usages du numérique en entreprise, Kaspersky s’est associée au magazine EDI pour interroger 125 revendeurs informatiques et comprendre comment cette transformation s’est illustrée également dans leur quotidien. Accélération du recours aux services ? Passage vers des solutions cloud ? Modification du catalogue ? Quel impact a eu la crise de la Covid-19 ? Ces changements sont-ils voués à durer ? Comment les éditeurs pourraient-ils mieux adresser et accompagner ce changement ? Quelle place pour la formation ? Les résultats seront dévoilés en exclusivité le 9/03 à 10h30 par Vincent Verhaeghe, rédacteur en chef d’E.D.I. Une chose est certaine : beaucoup de transformations initiées lors de la crise du covid-19 auront un impact sur le long terme, dans le secteur de l’informatique.

Une maitresse de cérémonie et des invités de choix

Pour cette matinée dédiée aux partenaires et aux spécialistes de la revente informatique, Catherine Oudot, Directrice du Channel chez Kaspersky France sera la maitresse de cérémonie et introduira le programme de la matinée. Elle présentera également les relais de croissance clés envisagés pour l’année 2021 pour Kaspersky mais aussi les nouvelles solutions disponibles sur le modèle MSP et elle reviendra sur la manière dont l’entreprise a su être résiliente et transformer son approche avec les partenaires pour rester au plus près d’eux, sur l’année 2020. Thierry Gourdin, Directeur des Avant-Ventes chez Kaspersky présentera aussi l’évolution de l’EDR, qu’on ne présente plus vers l’XDR, plus automatisé, plus pointu en termes de remédiation. Pierre Delcher, chercheur au GReAT chez Kaspersky reviendra également sur l’attaque sur la chaîne d’approvisionnement de Solarwinds, particulièrement sophistiquée et sur les enseignements à en tirer.

Tout au long de la matinée, seront alternées présentations de solutions et retours d’expérience. Des clients et partenaires, tels que le zoo de Beauval, Inmac wstore, ou encore ITS Intégra prendront la parole, autour de thématiques telles que l’intégration de l’EDR ou la sécurisation du Cloud Hybride. A la fin de la matinée, Sopra-Steria, un autre de nos partenaires, participera à une table ronde exclusive aux côtés de Pierre Delcher, chercheur au GReAT et de Fabien Renaud, Strategic Partner Account Manager pour aborder « l’équilibre entre les produits et les services pour avoir une approche cyber résiliente et performance, face à une menace grandissante ».

Une matinée interactive, pour une expérience en ligne enrichie.

Présenté sous la forme d’un véritable plateau, le format de l’événement en ligne se voudra dynamique, avec de la place pour les questions tout au long de la session, des prises de paroles rythmées, et courtes et une expérience de gamification, à la fin de l’événement dans laquelle des lots seront même à remporter.

Pour découvrir le programme complet de l’événement rendez-vous sur ce lien : https://kas.pr/56hd

Pour vous inscrire, remplir le formulaire ci-après : https://kas.pr/9jwu