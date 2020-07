9 juillet 2020 Conférence SDS Experts Channel 2020 par DataCore

juillet 2020 par Marc Jacob

DataCore réunira jeudi 9 juillet 2020 des partenaires et leaders d’opinion du monde entier lors d’une conférence en ligne et d’une exposition connexe pour accélérer l’adoption du software-defined storage (SDS) dans les services informatiques sur un support hautement accessible. Cette conférence devait initialement se tenir physiquement au Royaume-Uni, mais les restrictions sanitaires ont conduit DataCore à rendre l’événement virtuel, original et futuriste par le biais d’une plate-forme offrant des interactions similaires, mais virtuelles.

Les objectifs de la conférence d’origines sont toujours à l’ordre du jour pour ne pas dénaturer l’événement initial :

rassembler les fournisseurs de solutions d’éco-alliance SDS partageant les mêmes idées, - fournir une formation et un développement personnels aux partenaires,

augmenter les ventes de solutions SDS face aux contraintes matérielles,

étendre son réseau professionnel de manière informelle.

L’exposition connexe virtuelle est composée de 20 stands. Une formation certifiante sur le SDS se tiendra également au même moment. Il sera possible d’accéder à tous ces éléments sur sdspartner.vfairs.com le 9 juillet. Pour clôturer l’événement, un #SDS Expert Virtual Pub (en association avec la brasserie West Berkshire) sera également accessible et hébergé sur la plate-forme vFairs*. L’exposition reste ouverte et accessible tout l’été.

L’événement se déroule sur une journée complète et repose sur des sessions de conférence diffusées en direct et présentées par des dirigeants et des leaders d’opinion, y compris des analystes mondiaux, comme The 451 Group, sur la croissance sans précédent des données. De plus, des prix seront remis par les sponsors tout au long de la journée. À l’étage, une salle de formation DCSP sera dédiée à l’obtention de la qualification SDS basique avec coaching et conseils de formateurs en direct. Le hall d’exposition composé de 20 stands présentera des partenaires d’éco-alliance SDS tels que Carbonite, Intel, Western Digital, ATTO, Lenovo et Scality, ainsi qu’une zone dédiée aux distributeurs pour présenter leur valeur ajoutée aux partenaires. Lors de la clôture de la conférence, la partie plus informelle débutera et DataCore offrira à ses partenaires britanniques une expérience de pub virtuel* accompagné d’un quiz.

« Evidemment, notre premier choix aurait été une conférence en face à face, mais cet événement virtuel est devenu une alternative très intéressante. Nous pensons que nous avons réussi à créer un très bon niveau de contenu qui plaira à la fois aux personnes techniques et dédiées à la vente, mais également aux experts SDS existants ou nouveaux venus, de par la puissance du stockage et de la gestion des blocs, des fichiers et des objets », déclare John Lucey, vice-président des ventes, Europe du Nord, DataCore. « Les partenaires peuvent rester toute la journée et seront récompensés par des contrats à terme et un aperçu des roadmaps SDS en avant-première, un leadership éclairé, des plongées techniques approfondies et des prix décisifs. Ils pourront également parcourir le contenu le plus pertinent à leurs yeux et revenir plus tard pour les parties qu’ils ont manquées. »

Les partenaires peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 8 juillet sur https://sdspartner.vfairs.com/

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.