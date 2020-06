9 juillet 2020 - 16h00 Webinar Ivanti Live - Support IT des Télétravailleurs : Contrôle & Sécurité IT - Productivité & Satisfaction

juin 2020 par Marc Jacob

Maintenir un support quotidien optimal aux utilisateurs, notamment lorsque ces derniers travaillent à distance, constitue encore un vrai challenge pour de nombreuses entreprises et équipes IT.

Comment aider vos utilisateurs en cas d’incident ? Comment garder une visibilité complète sur l’ensemble de vos périphériques ? Comment faire le bon diagnostic à distance, si le poste de travail ou l’ordinateur portable n’est pas connecté au réseau de l’entreprise ? Comment garantir la sécurité des périphériques hors réseau, et notamment s’assurer que les correctifs soient bien appliqués ?

Autant de questions ou de situations que vous vous êtes peut-être posées ou avez rencontré ces dernières semaines …

A l’occasion de ce webinar live, nous vous expliquerons comment facilement gérer vos collaborateurs en télétravail et garder leurs périphériques sécurisés. Nous verrons plus particulièrement comment Ivanti Cloud et ses capacités d’interconnexion avec les solutions Ivanti mais aussi les solutions tierces, permettent à vos équipes IT de disposer de toutes les informations nécessaires pour assurer à vos utilisateurs le même niveau de support que lorsqu’ils sont au bureau, maintenir leur productivité ainsi que leur satisfaction.

