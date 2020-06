9 juillet 10h00 Webinar Bertin IT et CyberArk : Réussir la conformité du réseau d’administration

juin 2020 par Marc Jacob

De nombreuses menaces pèsent sur les entreprises

Les cyberattaques se font de plus en plus fréquentes et agressives. A ce titre, elles sont devenues une préoccupation récurrente pour les RSSI car même les infrastructures les plus critiques ne sont pas à l’abri. Dans ce contexte, maîtriser et protéger ses ressources sensibles devient un enjeu stratégique pour les entreprises.

Une réglementation de plus en plus drastique

L’ANSSI a notamment promulgué des recommandations réglementaires pour sécuriser les ressources critiques ou vitales avec les directives PA -022, LPM et NIS qui peuvent se révéler chronophage et complexe à mettre en œuvre.

Vers le réseau d’administration “Zero Trust”

Un administrateur réalise de multiples actions sur les systèmes d’information :

Récupération d’une mise à jour sur un réseau ouvert.

Importation dans un réseau isolé d’administration.

Mise à jour d’une ressource (serveur ou application).

Ces multiples étapes nécessitent un contrôle continu des identifiants et des droits. Le contenu des fichiers échangés doit être vérifié (liste blanche, vérification de format, antivirus, etc). Toutes ces opérations doivent pouvoir être auditées. À chacune des étapes intervient un mécanisme de sécurité qui s’intègre dans la démarche “Zero Trust”.

Le partenariat Bertin IT et CyberArk

CyberArk, leader mondial de la sécurité des accès à privilèges, fournit la solution la plus complète du marché pour éliminer les cybermenaces avancées. Grâce à des analyses approfondies et à une surveillance continue, CyberArk détecte, isole les comportements inhabituels et arrête les attaques en cours perpétrées par des attaquants externes ou des employés malveillants.

CrossinG® est une appliance CDS (Cross Domain Solution) pour sécuriser les échanges entre réseaux de niveaux de sensibilité différents. Permettant ainsi de répondre aux enjeux des SIA, notamment pour l’importation sécurisée des mises à jour et l’export des logs. CrossinG® facilite la conformité aux bonnes pratiques et aux obligations réglementaires.

