9 et 20 septembre 54510 Tomblaine (Nancy) : Servipro Expo 2024

août 2024 par Marc Jacob

Dans un monde où la sécurité et l’automatisation des accès jouent un rôle crucial, Servipro Expo 2024 se positionne comme le rendez-vous immanquable pour les professionnels du secteur. En France, le marché de la sécurité électronique a généré un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros en 2023, représentant 52% du chiffre d’affaires total du secteur de la sécurité (source). Dans ce contexte dynamique et en pleine expansion, le Stade Marcel Picot ouvrira ses portes pour la 9ème édition du salon Servipro Expo les 19 et 20 septembre 2024, promettant un événement riche en innovations et en échanges. Avec plus de 700 visiteurs professionnels lors de sa dernière édition, ServiExpo est aujourd’hui le plus grand salon de la sécurité et de l’automatisme d’accès de l’Est de la France.

Servipro Expo 2024 : Un rendez-vous à ne pas manquer

Depuis sa création en 2008 par Éric Fauconnier, Servipro Expo a su s’imposer comme une plateforme incontournable pour les installateurs, alarmistes, électriciens, automaticiens, clôturistes, informaticiens, ainsi que les représentants des mairies, des organismes d’État, des responsables techniques, des directeurs des services généraux, et des forces de l’ordre. Ce salon unique offre un espace privilégié pour les rencontres, les échanges et les découvertes technologiques.

A cette occasion, l’intelligence artificielle sera mise en avant, notamment dans le cadre de la détection d’objets précis.

Seront abordées les distinctions possibles telles que les humains, les animaux, les voitures et les objets du quotidien.

Servipro Expo en quelques chiffres, c’est :

• Plus de 50 exposants ;

• Plus de 700 visiteurs attendus ;

• 1000 m² d’opportunités.

Les secteurs d’activité présentés :

• Vidéo surveillance

• Alarme intrusion

• Détection Incendie et BAES

• Contrôle d’accès

• Détection extérieure par IA

• Protection des travailleurs isolés

• Écran d’affichage dynamique

• Interphonie Visiophonie

• Équipement urbain et voirie

• Obstacles routiers et piétons

• Barrières levantes et bornes

Pourquoi ServiPro Expo est un rendez-vous incontournable pour le secteur de la sécurité et de l’automatisme d’accès ?

• Une expertise inégalée de 40 ans : Avec une connaissance approfondie des besoins des visiteurs, Servipro Expo bénéficie de l’expérience et du savoir-faire accumulés sur quatre décennies dans le domaine de la sécurité et de l’automatisme d’accès ;

• Un acteur local fort : Enraciné dans la région Grand Est, Servipro Expo est plus qu’un simple salon – c’est un véritable acteur local qui soutient et dynamise le secteur de la sécurité et de l’automatisme d’accès ;

• Gratuité de l’événement : L’accès au salon est entièrement gratuit pour tous les participants, sous réserve d’une inscription obligatoire et validée. Cette accessibilité permet à un plus grand nombre de professionnels de profiter des opportunités offertes par l’événement ;

• Un événement familial avec une équipe dynamique : Servipro Expo est organisé par une entreprise familiale qui met en avant une équipe unique et dynamique. Cet aspect familial se reflète dans la convivialité et la qualité des interactions au sein du salon ;

• Un lieu de rencontre et d’échange unique : Servipro Expo n’est pas seulement une vitrine technologique, mais aussi un lieu de rencontre où les professionnels peuvent échanger des idées, nouer des partenariats et découvrir des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques ;

• Croissance et innovation continues : Depuis sa création, le salon a connu une amélioration continue, attirant plus de 700 visiteurs lors de sa dernière édition. Chaque année, de nouvelles innovations et des produits de plus en plus sophistiqués sont présentés, faisant de Servipro Expo un événement en constante évolution.

Zoom sur les solutions présentées lors du Servipro Expo 2024

Parmi les solutions innovantes qui seront présentées au Servipro Expo 2024, les visiteurs pourront découvrir et échanger sur :

• Contrôle d’accès : Des technologies avancées pour sécuriser et gérer les entrées et sorties grâce à l’unicité de passage, par QR code, badge, code, gestion de ticket, biométrie et identification faciale ;

• Vidéosurveillance : Les dernières innovations en matière de surveillance par caméra pour une sécurité optimale et avec de l’intelligence artificielle pour identification d’objet, de personne, et même de véhicule ;

• Alarme intrusion : Des nouveaux systèmes de détection et de prévention des intrusions pour protéger les biens et les personnes dans une nouvelle technologie ;

• Détection incendie : Des nouvelles solutions pour identifier et repérer un feu efficacement par des caméras certifiées CNPP qui analysent les départs de feu ;

• Protection des travailleurs isolés : Des nouveaux PTI pour identifier perte de verticalité, alerte SOS, absence de mouvement, par smartphone ou détecteur pour les chambres d’hôpitaux ou EPHAD ;

• Écran interactif et dynamique : Des nouveaux écrans magiques, qui diffusent, animent et sont tactiles pour rendre attractifs réunions, conférences et cours d’école ;

• Interphonie : Interphone sans fil et connecté

• Equipement urbain et voirie : Des équipements coordonnés à une ville moderne ;

• Obstacle routier et piéton : Des protections avec des bornes escamotables pour arrêter des véhicules lancés à 80km/h et des portails mobiles dépliables en moins de 30 secondes.

Alarme, Détection extérieure, Vidéo, Contrôle d’accès, PTI & Rondier, Incendie.

Une neuvième édition prometteuse et attendue : le programme

Au programme de Servipro Expo 2024 :

Découverte des dernières innovations : Les visiteurs pourront explorer les nouveautés en matière de sécurité et d’automatisme d’accès présentées par des fabricants de renom ;

Ateliers et démonstrations : Des sessions interactives et des démonstrations en direct permettront aux participants de comprendre et d’expérimenter les technologies les plus récentes :

• Baptême en avion et en hélicoptère : Des baptêmes aériens qui ajoutent une dimension spectaculaire à l’événement.

Désireux de vous proposer des activités à la hauteur de votre participation, vous découvrirez cette année les hauteurs de Nancy et ses alentours lors de vols en hélicoptères et avions.

• Arcades et intelligence artificielle : Des expériences interactives et ludiques mettant en avant les dernières avancées technologiques ;

• Dégustations à l’aveugle : Une activité sensorielle unique pour surprendre et divertir les participants.

Conférences et tables rondes : Des experts de l’industrie partageront leurs connaissances et discuteront des défis actuels et des perspectives d’avenir.

Informations pratiques

• Inscription : Pour visiter le salon, il faut s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription qui se trouve sur servipro-expo.fr, le site internet dédié au salon ;

• Horaires : Le jeudi 19 septembre de 9h à 18h et le vendredi 20 septembre de 9h à 12h ; puis restauration jusqu’à 14h

• Adresse : Stade Marcel Picot, 90 boulevard Jean Jaurès, 54510 Tomblaine ;

• Pour s’y rendre : Gare TGV Lorraine de Nancy puis tramway ligne 1 direction Essey Mouzimpré - arrêt stade Marcel-Picot. Aéroport Metz-Nancy Lorraine (à 30 minutes) et Nancy-Essey (à 500 mètres du stade) ;

– Informations complémentaires au +33 (0)3 83 17 08 08, ou par email : marketing@serviacom.fr et info@serviacom.fr