9 et 10 novembre Paris OPEN SOURCE EXPERIENCE

mars 2021 par Marc Jacob

656 Editions, filiale d’Infopro digital et organisateur du SIDO, annonce le lancement d’un nouvel événement dédié aux technologies Open Source : OPEN SOURCE EXPERIENCE. Il se tiendra conjointement à la première édition parisienne du salon SIDO, les 9 et 10 novembre prochains au Palais des Congrès de Paris. 70 exposants et 150 conférences rythmeront les deux jours de l’événement. Pas moins de 9 000 visiteurs seront attendus pour ce double rendez-vous de l’automne.

Conçu avec Systematic Paris-Region, Pôle européen des Deep Tech, qui rassemble et anime en Ile-de-France un écosystème de 900 acteurs innovants, cet événement a pour ambition de réunir la communauté européenne de l’Open Source avec une nouvelle dynamique impulsée par 656 Editions. « Le lancement d’un nouvel événement dédié à l’Open Source offre de belles perspectives. Nous espérons que cette initiative, créée par et pour la communauté Open Source, favorisera encore plus la croissance de cette filière dynamique », indique Pierre Mirlit, directeur général de 656 Editions.

L’événement fédérateur d’une filière moteur pour le rebond économique français

Avec un chiffre d’affaires estimé par Tecknowlogy Group en 2019 à 5,68 milliards d’euros en 2020, le marché français est le premier marché européen de l’Open Source, en croissance annuelle de près de 9%.

L’étude Systematic, CNLL, Syntec Numérique réalisée par Tecknowlogy Group montre que l’Open Source représente en 2020 10,7% du marché français global de l’IT et devrait atteindre les 7,34 milliards d’euros dans trois ans. C’est aussi un secteur fortement créateur d’emplois qualifiés, avec un besoin de recrutement net de 4000 personnes/an, et qui privilégie le recrutement en local à la sous-traitance.

« Durant l’année difficile que nous venons de traverser, la filière française de l’Open Source s’est montré très résiliente en maintenant une continuité d’activité. C’est une communauté qui a fortement contribué à l’économie française durant toute la crise et qui a la capacité à porter le rebond économique », estime Jean-Luc Beylat, Président de Systematic.

Perçu comme un atout de l’industrie numérique européenne, l’Open Source est présent dans tous les secteurs industriels pour lesquels il constitue un puissant accélérateur d’innovation et un moteur de transformation digitale. Ses briques technologiques se retrouvent partout et servent les enjeux de transformation numérique, notamment liés aux défis sociétaux et environnementaux.

OPEN SOURCE EXPERIENCE mettra en avant ces innovations technologiques et le dynamisme économique des solutions Open Source. Il mobilisera et valorisera les différents écosystèmes qui interagissent aux échelles régionale, nationale et européenne (notamment britanniques et allemandes).

SIDO et Open Source Experience : une synergie gagnante pour tous Cette première édition se tiendra conjointement au SIDO Paris, l’évènement leader sur la convergence des technologies IoT, IA, XR & Robotique. SIDO, qui célèbrera sa septième édition à Lyon les 22 et 23 septembre 2021, lance son édition parisienne aux mêmes dates et lieu qu’OPEN SOURCE EXPERIENCE. Pendant deux jours, il rassemblera les professionnels de toutes les industries avec plus de 150 exposants, 60 conférences et workshops animés par 180 intervenants.

« SIDO a toujours eu pour vocation de fertiliser les filières et d’impulser l’innovation au cœur des entreprises de produits et services. Aujourd’hui plus encore, l’agilité est notre moteur. L’association des deux événements permet de contribuer à un décloisonnement des univers technologiques. Dans la transformation numérique des entreprises sur des technologies telles que l’IA, la robotique, l’IOT et la blockchain, l’Open Source joue un rôle de plus en plus important ! » soulignent Stéphanie Gibert et Paola Jesson, les deux cofondatrices du SIDO.

C’est avant tout l’agilité, l’ouverture et l’interopérabilité des logiciels libres, facilement adaptables et personnalisables, qui intéressent les entreprises en pleine transformation numérique. Les deux événements se veulent un one-stop-shop pour les décideurs et les opérationnels métiers impliqués dans des projets numériques innovants et se positionnent aussi dans une logique d’évangélisation.

« Nous remarquons que les directions générale et métier qui visitent le SIDO, sont de plus en plus impliquées dans le choix de l’Open Source, garant de la personnalisation et de l’indépendance technologique, ainsi que de la maitrise des coûts », précisent Stéphanie Gibert et Paola Jesson.

Des propos que confirme Philippe Montargès, Président du Hub Open Source de Systematic et Président & Cofondateur d’alter way.

« Open Source Experience sera aussi un endroit où convergeront différents modèles de structures qui travaillent sur l’Open Source : les entreprises, bien sûr, mais aussi les laboratoires, les académiques, les grands utilisateurs, les étudiants ainsi que la sphère politique. Notre ambition est de concilier la production de contenus de grande qualité avec des opportunités business en créant un lien fort entre offreurs et utilisateurs. »

Déjà des points d’étape à venir

Un "Call for Proposals" dédié à OPEN SOURCE EXPERIENCE sera lancé en avril 2021 autour de 12 thématiques : Open Hardware, Cyber, Gouvernance / Stratégie, AI / Robotique, Open Science, Open Data / Interopérabilité, Cloud / Devops, Big Data / Data visualisation, IoT / Smart City / Industry 4.0, Full stack, Modèles économiques, Business Apps. Un programme de 150 conférences ultra-impactantes sera proposé.

L’événement OPEN SOURCE EXPERIENCE, gratuit et ouvert à tout professionnel ainsi qu’aux étudiants, ouvrira ses inscriptions dans le courant du mois juin sur le site : www.opensource-experience.com. Quant à SIDO Paris, les inscriptions seront synchrones depuis le site www.sido-paris.com.