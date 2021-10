9 et 10 novembre 2021 - 150 conférences réunissant plus de 200 intervenants animeront la 1ère édition d’OPEN SOURCE EXPERIENCE

octobre 2021 par Marc Jacob

Pour sa première édition, Open Source Experience qui se tiendra à Paris les 9 et 10 novembre prochains, propose 150 conférences inédites, ouvertes à tous et accessibles gratuitement sur inscription. Près de 200 intervenants (directeurs techniques, ingénieurs, développeurs, architectes, responsables open source, directeurs des systèmes d’information, directeurs de l’innovation, professeurs et chercheurs, etc.) prendront la parole tout au long de ces deux journées.

Des plénières en phase avec l’actualité de l’open source

Trois conférences plénières réuniront des experts industriels et des personnalités du monde académique pour débattre de trois grands sujets qui animent la communauté internationale du Libre : la façon dont OpenData et OpenSource ont aidé à faire face à la COVID19 (9 novembre à 10h), l’importance de l’open source pour la souveraineté numérique de l’Europe (9 novembre à 14h00) et la contribution de l’open source au green IT (10 novembre à 15h30). (Détails et intervenants en annexe p.4 de la pièce jointe)

« Ces derniers mois, beaucoup d’initiatives ont mis l’Open Source sur le devant de la scène : la Commission européenne a monté la voix en créant son OSPO, le rapport Bothorel insiste sur le besoin d’une politique publique plus claire et plus visible en France, Gaia-X se base sur le concept de "Federated Services" qui sont Open Source, l’écosystème européen des organisations se structure avec la Fondation Eclipse qui déménage à Bruxelles ou encore la création de l’APELL... C’est donc fortement en lien avec l’actualité que les grandes plénières ont été pensées », explique Gaël Blondelle, Vice-Président en charge du développement européen de la Fondation Eclipse, qui préside le Comité de Programme d’Open Source Experience.

Un programme structuré autour de 13 thématiques

« Nous tenions à poser un cadre, car les sujets autour de l’open source sont infinis. Nous avons aussi tenu à ce que chaque thématique soit abordée selon un axe technique ou un axe écosystème. L’objectif est de décloisonner l’Open Source pour collaborer avec les forces industrielles de notre économie », précise Gaël Blondelle.

Les conférences organisées tout au long des deux journées de l’événement abordent 13 thématiques : cloud/devops/infra, full stack/web, cybersécurité, embedded et IoT, intelligence artificielle et robotique, data, open hardware, open science, open source responsable, business apps, gouvernance et stratégies, modèles économiques, filière et souveraineté.

Parmi ces conférences, plusieurs présentent des retours d’expérience. C’est notamment le cas de : EDF, SNCF, OVH, THALES, ORANGE, MAIF, RTE, LINUX FOUNDATION, Hewlett Packard Enterprise, RED HAT, GAIA X, MICROSOFT, INRIA, HUAWEI, SOCIETE GENERALE, CNRS, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, Université de Berlin, Université Laval (Canada), DINUM.

Des synergies avec le SIDO

Les synergies d’Open Source Experience avec la 1ère édition parisienne du SIDO s’expriment également dans ce programme de conférences, l’open source étant l’un des accélérateurs de la transformation numérique de l’industrie.

Sont inscrits au programme du SIDO des talks sur la transformation Agile, l’essor du deep learning ou encore les nouvelles plateformes de e-commerce. Des témoignages sur des déploiements open source en entreprise (SNCF, capteurs sur des navires connectés) étayent également le programme.

Un lieu privilégié pour des événements de l’écosystème Open Source Experience a été choisi par plusieurs partenaires pour organiser leurs événements.

Deux événements thématiques sont prévus sur la journée du 9 novembre :

• La Journée Bluehats organisée par la Direction interministérielle du numérique aura lieu de 9h00 à 18h00. Elle s’adresse à toute personne intéressée par le logiciel libre et à sa place dans l’administration : agents publics, citoyens, associations, entreprises, profils techniques et non-techniques. Au programme : des partages d’expérience sous forme de présentations courtes (Lightning talks) autour de logiciels libres développés et/ou utilisés par la sphère publique, ainsi que deux tables rondes.

• Le Think Tank Open CIO organise son Open CIO Summit de 16h00 à 18h00. Animé par les DSI pour les DSI, il fait le point sur les perspectives offertes par l’Open Source et ses phénomènes connexes sur la gouvernance des systèmes d’information. Exclusivement réservé aux DSI.

Deux cérémonies de remise de prix sont également organisées le 9 novembre :

• A 13h00 : remise de prix « Les Acteurs du Libre ». Organisé et porté par le CNLL, ce concours récompense des entreprises et entrepreneurs ainsi que des projets innovants et des associations qui contribuent par leurs actions au développement de l’Open Source. Il met en lumière les réussites entrepreneuriales de la filière, des parcours exceptionnels de femmes et d’hommes.

• A 17h00 : remise des labels « Territoire Numérique Libre 2021 ». Porté par l’association Adullact, ce label a été créé pour mettre en lumière les initiatives libres des collectivités, pour les promouvoir auprès des élus, des autres collectivités et des citoyens.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site : https://www.opensource-experience.com et dans la brochure à télécharger sur urlr.me/2wxYv

Les participants à l’événement et au programme peuvent s’inscrire gratuitement sur : www.opensource-experience.com.

