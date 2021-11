9 décembre 14 heures à 16 heures - AN2V en vsioconférence : " Gestion humaine des CSU - PC sûreté " Opérateur vidéo, chef de salle, techniciens...

novembre 2021 par Marc Jacob

• Opérateur vidéo, chef de salle, directeur de sécurité : au travers de retours d’expériences, nous décrirons les acteurs, leurs responsabilités, leurs besoins de formation, leurs polyvalences, les enjeux de mesures des performances, le type de management, les procédures internes, les demandes d’amélioration des systèmes… • Techniciens vidéo, DSI, RSSI : Autour du projet de plateforme multiservices sont (plus ou moins) intégrés au projet les services connexes informatiques, bâtimentaires, voirie…

Réunion du jeudi 9 décembre 2021 " Gestion humaine des CSU - PC sûreté " Opérateur vidéo, chef de salle, techniciens...

14 heures à 16 heures - Visioconférence *** Programme prévisionnel ***

INSCRIPTION

Comment assurer les extensions du dispositif ? Comment répartir la charge des études amont ? des travaux…

Qui émet les besoins de maintenance, qui traite les interventions de 1er niveau : La salle et/ou la DSI ?

Elle sera basée sur de nombreux retours d’expérience de responsables de dispositifs de vidéoprotection.

INTERVENANTS

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée

M. Dominique GUILLOUX, Direction Sécurité Publique et Prévention, Ville de Montpellier

Marc VANNIER, Chef de Service, Centre de Supervision Urbaine Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique, Nîmes Métropole

M. Stéphane CHAPELLIER Responsable du Centre Inter Urbain de Vidéo Protection (CIUVP), Ville de Pau - CA Pau Béarn Pyrénées

M. Franck PAYEN, Responsable Vidéoprotection Direction prévention et sécurité publique, M. Bastien SAILLARD, Chef de service CSU et M. Michaël MARTINEZ Chef de salle CSU, Seine et Yvelines Numériques

Mme Isabelle DAMAS, Responsable centre départemental de supervision des images, Ville et Eurométropole de Strasbourg

M. Thomas LANGARD, Chef de service Prévention urbaine, UFACS - Union Française des Acteurs de Compétence en Sécurité

M. Olivier DRIFFORT, Président

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Vous utilisez des technologies de sûreté ?

Directeur sûreté, élu, institutionnel, bailleur social, transporteur urbain, centre commercial...

L’inscription est libre. Elle se fait en ligne, en cliquant sur bouton ci-dessous, ou via le Code 2D ci-contre.

Une adresse mail avec un nom de domaine professionnel sera exigée.

En cas de difficulté n’hésitez pas à nous contacter.

INSCRIPTION

Association nationale de la vidéoprotection

Rémi FARGETTE - Directeur général

06 28 45 04 27

Nous écrire