9 conseils pour rester en sécurité lors de l’utilisation de QR codes

février 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Voici quelques conseils pour scanner vos QR codes en toute sécurité.

En 2022, nombre d’entre nous utilisons régulièrement les QR Codes, si ce n’est quotidiennement. D’autant plus, depuis la pandémie et leur utilisation massive que ce soit pour les pass sanitaires ou les cartes de restaurants. Mais ceux-ci ne sont pas dépourvus de risques. Les cyberattaquants l’ont bien compris et font aujourd’hui appel à l’ingénierie sociale pour nous inciter à réaliser des actions malencontreuses.