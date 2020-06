9 au 17 juin Webinaire ZONECENTRAL de Prim’X : Comment s’assurer que les données sensibles n’aient de sens que pour les personnes habilitées ?

juin 2020 par Marc Jacob

l est important pour vous de protéger les données sensibles contre la perte et la divulgation. Pour garantir la confidentialité de ces données, elle ne doivent être compréhensibles que par les personnes habilitées et en aucun cas par des tiers (internes ou externes).

Il est impératif de maintenir une protection en continu des fichiers et ce sans impacter les services IT. Seules les personnes qui ont à prendre connaissance de l’information doivent en comprendre le contenu.

Le chiffrement est une technologie parfaitement adaptée pour répondre à ces attentes.

Lors de ce webinaire, PRIM’X présente ZONECENTRAL, logiciel permettant de chiffrer les fichiers locaux de l’utilisateur mais aussi tous les fichiers déposés sur les espaces disponibles en réseau. Une démonstration permettra d’apprécier la transparence et l’absence de changement d’habitude pour l’utilisateur. Ce produit a été certifié, qualifié par l’ANSSI et agréé pour manipuler des informations à Diffusion Restreinte (OTAN et UE).

Ce webinaire dure 45 minutes :

Présentation (20 minutes)

Démonstration (15 minutes)

Questions / Réponses (10 minutes)

Mardi 9 juin à 9h30

Vendredi 12 juin à 14h

Mercredi 17 juin 16h00

Pour assister à ce webinaire pour en savoir plus : https://www.primx.eu/fr/webinaire-p...