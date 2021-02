9 au 11 Avril - Game of Code sera organisé dans un format 100% digital

février 2021 par Marc Jacob

Le Hackathon “made in Luxembourg” est de retour ! Comme l’année dernière, Game of Code sera organisé dans un format 100% digital, du 9 au 11 Avril 2021. Au total, la compétition durera 36 heures et accueillera des codeurs du monde entier : seront-ils capables de résoudre les challenges concoctés spécialement par les partenaires de l’évènement ?

Cette année, des développeurs des quatre coins du monde pourront participer au plus grand hackathon du Luxembourg et ainsi représenter leur pays. Cette internationalisation de Game of Code a été rendue possible grâce à l’utilisation d’outils digitaux, qui a débuté l’an passé afin de s’adapter à la pandémie que nous traversons actuellement. “Nous avions adapté cet événement pour en faire une compétition en ligne en 2020 et nous sommes à présent plus qu’heureux d’accueillir des codeurs internationaux ainsi que des experts tech. En plus de représenter leur pays et de brandir leur drapeau, les codeurs seront amenés à présenter leur projets devant un jury de professionnels, d’entrepreneurs et de startupers d’exception" explique Anne-Lorraine Reinbolt, Chargée de Projet. De plus, les participants auront la possibilité de rencontrer virtuellement des professionnels issus de tous les secteurs, ainsi que d’échanger avec leurs pairs afin de favoriser de futures idées innovantes et de potentiels business models.

Game of Code en chiffres

L’année dernière, la 5eme édition de Game of Code a rassemblé plus de 130 experts en développement, divisés en plus de 30 équipes - mais aussi 450 visiteurs - qui ont relevé trois défis spécifiquement créés par les partenaires de l’événement. En 2021, les talentueux codeurs internationaux seront une fois invités à exprimer leur créativité durant 36 heures, en répondant aux défis uniques et spéciaux, proposés par les sponsors de Game of Code ! Participer à la compétition permettra aux experts et aux entreprises de démontrer et promouvoir leurs compétences, et d’aider au développement des nouvelles technologies. De plus, des cadeaux d’une valeur totale de 10,000€ seront distribués aux équipes gagnantes, après délibération du jury composé de professionnels expérimentés.

Plus d’informations and inscriptions : www.gameofcode.eu

