9 Décembre de 14:30 à 15:15 - Wébinaire - SNS SECURITY - La solution SASE, Pourquoi et comment faire converger vos problématiques réseaux et sécurité ?

novembre 2021 par Marc Jacob

Mobilité, BYOD, applications cloud, … Les entreprises ayant réellement entamé des démarches afin d’être plus en phase avec les nouveaux modes d’usage, généralisés pour la plupart par la crise sanitaire et le travail à distance, sont encore minoritaires.

Pour autant, pour faire face à l’évolution rapide des tendances en matière de connectivité, la prise de conscience des limites inhérentes à l’infrastructure réseau traditionnelle qui positionne le data center au carrefour des communications, doit être collective et non pas sélective. Les directions générales, financières et informatiques, aucune ne peut éviter la confrontation à cette problématique d’ampleur : Comment faire pour accéder à ses données de n’importe où, le plus souvent à partir de n’importe quel appareil, même personnel, tout en conservant un haut niveau de protection de son patrimoine informationnel ?

Le principe du Secure Access Service Edge, plus connu sous l’acronyme SASE, repose sur une approche unifiée de la fourniture des services de réseaux et de sécurité. Implantée dans le Cloud, cette plateforme unique vise à répondre aux nouveaux enjeux informatiques et comporte plusieurs briques : SD-WAN, ZTNA (accès réseau Zero Trust), CASB, proxi cloud / SWG (passerelle web sécurisée), pare-feu NGFW, …

Pour FORTINET qui fait depuis sa création l’apanage du partage d’intelligence, inclure ses propres solutions dans une offre SASE était une suite logique et légitime. Notre partenaire grâce à sa Security Fabric et ses avancées autour du Cloud, propose de fait, une approche spécifique de ses différentes briques, tout en restant en parfaite cohérence avec sa philosophie. A ce jour, l’éditeur a déjà fait ses preuves pour accompagner les organisations, petites et grandes, dans leur évolution d’architecture et est reconnu en tant que keyplayer du segment.

Durant ce webinar de 45 minutes, Ludovic RANCOUL aura le plaisir d’accueillir Nicolas SCHEFFER, spécialiste SASE Europe du Sud chez FORTINET. Nous vous proposons pour cette conférence exclusive, d’aborder l’intérêt et les bénéfices du SASE et de découvrir comment il est possible pour vous de mettre en œuvre cette nouvelle approche, quelle que soit la taille de votre organisation, en s’appuyant sur l’expertise de SNS SECURITY.

Nos deux experts vous apporteront l’éclairage nécessaire pour bien comprendre en quoi le SASE permet de faire converger de manière optimale, vos problématiques réseaux et sécurité. Tout au long de leurs explications, ils privilégieront l’exhaustivité et veilleront à la plus grande clarté afin que cette approche n’ait à la fin de l’exercice, plus de secret pour vous.

Soucieux de vous apporter le meilleur service possible, SNS SECURITY vous propose à la fin de son webinaire, un temps dédié aux questions afin de vous apporter les réponses concises et concrètes que vous attendez. Sentez-vous libre d’interagir.

Pour vous inscrire cliquez ICI