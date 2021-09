9 - 23 septembre : Phoenix contact annonce un Webinar sur les risque de foudre

septembre 2021 par Marc Jacob

Les solutions de protection Une attention particulière doit être apportée au choix, à la définition ainsi qu’à la mise en oeuvre des parafoudres. L’évolution de la technologie et les dernières innovations techniques permettent d’optimiser et de simplifier l’installation de parafoudres.

• Quelles solutions choisir ?

• Comment les mettre en oeuvre ?

• Comment les contrôler ?

Voici un aperçu des différentes solutions.

Les parafoudres intelligents

Quelle est la durée de vie d’un parafoudre et quand le remplacer ? Tout dépend du nombre et de l’amplitude des impacts qu’ils subissent. Aujourd’hui, des solutions de détection et de mesure existent. il est possible d’analyser les données (via internet ou système d’acquisition) et de les mettre à disposition de l’exploitant ou de l’entreprise en charge de la maintenance qui devient ainsi prédictive

Les systèmes automatisés, de contrôle/commande ou de process alimenté en très basse tension de sécurité sont sensibles aux coupures électriques

En France, la durée moyenne de coupure est de 48 minutes par an. Les micro-coupures engendrent également des pertes d’exploitation. Pour se protéger des coupures secteurs, la mise en oeuvre d’un onduleur permet de garantir un courant alternatif stable, nécessaire au bon fonctionnement des appareils électriques à basse tension.

Usuellement utilisés pour le matériel informatique, les onduleurs sont aussi utilisés pour les applications industrielles. Ils peuvent être centralisés et de forte puissance, ou décentralisés pour être installés au plus prêt des récepteurs qu’ils alimentent.

La continuité de service des procédés automatisés, des systèmes d’alarmes techniques ou de supervision, est généralement impérative, que ce soit dans l’industrie, dans les bâtiments intelligents ou pour les infrastructures de transports et d’énergie. Ces systèmes sont très souvent alimentés en 24 volts en courant continu provenant d’alimentations à découpage qui peuvent être elles-mêmes alimentées par des onduleurs à basse tension ou encore complétées d’un UPS et de batteries pour sauvegarder l’alimentation 24 VDC au plus près de l’application concernée.