88% des décideurs du secteur financier estiment que la croissance des entreprises dépend de la performance numérique

juillet 2020 par Riverbed

Riverbed® dévoile que 90 % des décideurs informatiques et 86 % des décideurs commerciaux du secteur financier considèrent les performances numériques comme essentielles à la croissance des entreprises. En outre, près de la moitié (44 %) des décideurs commerciaux du secteur financier déclarent que la lenteur et l’obsolescence des technologies ont actuellement un impact sur la capacité de leurs entreprises à se développer commercialement. Ce sont là deux des conclusions du dernier rapport de Riverbed intitulé "Rethink Possible : Visibilité et performance du réseau - Les piliers de la réussite commerciale", qui révèle un lien certain entre une infrastructure informatique solide et la réussite des institutions financières.

L’enquête a également révélé que 81 % des informaticiens et des directeurs de département de gestion des entreprises du secteur financier considèrent que la visibilité des performances des réseaux et des applications est essentielle pour retenir le personnel et innover dans les entreprises. Ce chiffre est supérieur aux 73 % de cadres de C-Suite qui sont d’accord avec l’ensemble du secteur, ce qui démontre l’importance accrue d’une technologie efficace pour la réussite des entreprises dans le secteur financier.

Commentant les conclusions du rapport, Frédéric Kunegel, EMEA Senior Director de Riverbed Technology, a déclaré : "En ces temps sans précédent où le maintien de la continuité des activités est essentiel, il est plus important que jamais que les organismes financiers disposent de la solide infrastructure informatique dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités. En particulier, le passage à une main-d’œuvre plus étendue à la suite de la COVID-19, a mis en évidence l’importance de la visibilité sur les performances des réseaux et des applications pour garantir que les collaborateurs puissent rester productifs tout en travaillant de n’importe où. Compte tenu des liens entre les performances informatiques, la productivité du personnel et l’avantage concurrentiel, il est encourageant de voir les décideurs financiers reconnaître l’importance de la visibilité dans l’optimisation de l’infrastructure réseau".

La mauvaise visibilité des performances du système bloque les investissements technologiques

Malgré l’importance d’une infrastructure informatique solide dans le secteur financier, la visibilité complète et cohérente de ses performances fait défaut. En particulier, on peut observer un décalage entre la visibilité du personnel informatique des institutions financières et la visibilité que leurs homologues des entreprises estiment avoir. En fait, 81 % des DSI estiment que les services informatiques ont une vue d’ensemble des applications, des réseaux et des utilisateurs finaux ; pourtant, un DSI sur trois déclare ne pas en avoir. Il n’est donc pas surprenant que les trois quarts des groupes financiers interrogés (73 % des MII et 75 % des MRB) fassent état de frustrations concernant les performances de leurs réseaux. L’incapacité à identifier les mauvaises performances sous-estime la nécessité d’investir dans les nouvelles technologies. En fin de compte, cela empêche les sociétés financières d’améliorer leur productivité et de stimuler l’innovation pour prendre de l’avance.

L’évolution des besoins des entreprises exige une mise à jour de l’infrastructure informatique

La technologie dont dépendent les sociétés financières doit évoluer en fonction des exigences du secteur en constante mutation. Il est positif de voir que les MII et les MEB financiers reconnaissent cette nécessité - 83 % des MEB et 77 % des MII font valoir qu’il est vital d’investir dans les technologies de la prochaine génération. En outre, 78 % des MIIM reconnaissent que leur infrastructure informatique devra évoluer activement au cours des cinq prochaines années pour soutenir de nouvelles façons de faire des affaires. En outre, 97 % des personnes interrogées ont déclaré que l’innovation et le dépassement des limites sont essentiels au succès des entreprises financières.

Frédéric Kunegel poursuit : « En toute situation, mais surtout en période de perturbation, les mauvaises performances du réseau ont un impact sérieux sur la productivité. Cela a un effet d’entraînement important sur l’efficacité des opérations commerciales, ce qui peut entraîner la perte de clients et l’impossibilité d’obtenir de nouveaux contrats. Mais cela peut facilement être évité, si les entreprises financières sont prêtes à repenser ce qui est possible grâce à la technologie ».

« Nous, chez Riverbed, voulons aider les entreprises financières à comprendre l’importance de se réunir pour discuter des problèmes de visibilité de leurs activités et les aider à identifier les solutions qui leur permettront de relever ces défis. Les employés pourront ainsi profiter d’expériences numériques sans interruption et jeter les bases de la productivité et de l’innovation. Ces avantages seront finalement répercutés sur le client, ce qui aidera le secteur financier à prospérer ».

Rethink Possible : Évolution de l’expérience numérique

Plus de 80 % des dirigeants financiers (83 % des décideurs commerciaux et 84 % des décideurs IT) s’accordent à dire que les entreprises doivent repenser le possible pour prospérer dans le climat commercial difficile actuel. La technologie est le moteur de ce processus. Le portefeuille de solutions de nouvelle génération de Riverbed offre aux clients du monde entier la visibilité, l’accélération, l’optimisation et la connectivité qui permettent d’optimiser les performances et la visibilité des réseaux et des applications.