8 septembre - Les événements Tufin Impact sont désormais virtuels

septembre 2020 par Marc Jacob

Venez rejoindre Tufin et des professionnels de la sécurité pour un évènement virtuel et interactif le 8 septembre. Nous partagerons des idées dans le domaine de la sécurité réseau dans les cloud hybrides.

Au cours de cet événement virtuel, comprenant des présentations autour de la sécurité réseau et des tables rondes informatives, nous nous pencherons sur les défis actuels de la politique de sécurité réseau et comment vous pouvez sécuriser l’entreprise numérique à la lumière d’une surface d’attaque en constante évolution et en expansion.

Agenda Tufin IMPACT :

• 10:00-10:20 : Automatisation des politiques de sécurité sur le réseau hybride, Reuven Harrison, CTO - Tufin

• 10:20-10:50 : Témoignage Client : Comment sécuriser et automatiser l’accès aux applications critiques ?

• 10:50-11:20 : Démonstration de la suite d’orchestration Tufin : Secure App

• 11:20-11:50 : Table ronde en petits groupes (sélectionnez votre groupe sur la page d’inscription)

o Sécuriser les environnements de travail à domicile

o Atteindre une automatisation complète de la sécurité avec Secure App

o Sécurité cloud

• 11:50-12:15 : Q&A et Tirage au sort & Récapitulation et tirage au sort

Réservez votre place maintenant.

Vous recevrez un T-shirt et participerez à un tirage au sort.

Nous offrons un t-shirt gratuit de l’événement Tufin IMPACT à tous les participants qui allument leurs caméras. De plus, lors de l’événement, nous tirerons également au sort 5 cartes cadeaux Amazon d’une valeur de 50€ (vous devez être présent pour gagner).