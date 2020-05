8 juin, à partir de 18h00 "Lundi de la cybersécurité" : Les données : un bien commun souverain

mai 2020 par Marc Jacob

Le réseau s’impose comme la forme première d’organisation : de l’individu jusqu’à l’Etat en passant par les collectivités et l’entreprise. Seules, cependant, les données demeureraient solitaires et donc personnelles car ne renseignant que sur leur source … Cette fiction juridique et informatique associée à la théorie du consentement en permet le pillage. En fait les données forment un réseau d’informations croisées indivisible, un bien commun. Il faut désormais inscrire cette réalité dans la loi et en faire la fondation de notre souveraineté numérique.

Intervenant : Pierre Bellanger

Pionnier des radios libres, entrepreneur et expert de l’Internet, Pierre Bellanger est le fondateur et PDG de la radio Skyrock. Il publie depuis plus de vingt ans sur les médias et le réseau, en 2014, il publie La souveraineté numérique aux Éditions Stock. Il a lancé en 2017 SKRED, la messagerie sécurisée, avec aujourd’hui plus de 6.5 millions d’utilisateurs dans le monde. Pierre Bellanger est à l’origine de l’adoption en France d’Alerte-Enlèvement, le système national d’alerte en cas d’enlèvement d’enfants.

de chez vous, par Internet et votre navigateur

Inscription obligatoire par mail à :

beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 08/06 et dans le texte du mail, quelques mots sur vous et sur votre intérêt pour le sujet traité.

Attention,le nombre de connexions et donc d’inscriptions est limité.

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Par avance nous nous excusons si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites

Les slides et la retranscription du Lundi de la cybersécurité du mois de mai, sur "les risques systémiques et liberté : Quelle place pour la cybersécurité dans la lutte contre le COVID-19 ?" sont sur :

https://www.medef92.fr/fr/evenement...

