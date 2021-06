8 juillet à 11h Webinaire Rapid7 : Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne pouvez pas voir

juin 2021 par Marc Jacob

À mesure que les entreprises poursuivent leur migration vers le cloud (cloud public, cloud privé, cloud hybride), les processus peuvent vite devenir particulièrement complexes. Cette quête d’innovation, entraine également son lot de risques et pose la question de l’équilibre à trouver entre les deux. Cela peut également être l’objet de vifs débats entre les différentes parties prenantes, notamment les développeurs d’une part et les équipes de sécurité d’autre part.

Les différentes briques qui composent l’architecture sécurité doivent être soigneusement mises en place dans le but d’éviter une compromission que cela soit en amont de l’entreprise (fournisseurs) ou en aval (clients, partenaires). L’intégration de systèmes hétérogènes, sans une vision globale de la sécurité, peut conduire les entreprise à créer, malgré elles, un environnement vulnérable à certains types d’attaques du fait de ce manque de visibilité et du fait du bruit qui résulte de la mise en place de différents outils, sans gestion commune.

Dans cette session, nous aborderons :

Confrontation Rêve VS Réalité

La Visibilité est le point de départ XDR, Cloud, IoT, Intégration, Evolutivité - Quel que soit le nom que vous lui donnez, la collaboration est essentielle

Favoriser la visibilité opérationnelle en se basant sur les résultats et non sur des cases à cocher.

Réévaluer en permanence l’ensemble de votre infrastructure.

Intervenant : Mikael Le Gall, Senior Manager, Sales Engineering EMEA chez Rapid7

