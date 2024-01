8 février 2024 - Événement IT : Le BUSINESS CONNECT DAY se tiendra sur Tours

janvier 2024 par Marc Jacob

La région Centre-Val de Loire et DEV’UP Centre-Val de Loire combinent leurs forces pour organiser un événement régional de référence sur le thème de la transition numérique des entreprises et pour aborder les chantiers technologiques d’aujourd’hui et demain : Digital workplace, Cybersécurité, RGPD, Data, IA, cloud, IOT, industrie 4.0, etc.

Après le succès rencontré lors les deux premières éditions du salon Human Tech Days dédié au grand public, la nouvelle édition du salon est spécialisée sur le secteur du B2B : le BUSINESS CONNECT DAY. Au programme : plus de 70 exposants, un village d’innovation digitale, des démonstrations, une conférence autour de l’entrepreneuriat Tech et du networking afin de développer son réseau.

Un événement unique au service des décideurs locaux

Le salon BUSINESS CONNECT DAY s’adresse aux dirigeants, chefs d’entreprise, directions informatiques, directions communication et marketing, directions services achat et support notamment, issues des secteurs publics et privés du territoire. L’objectif étant d’accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition numérique, de partager des expériences, des compétences et d’identifier l’ensemble des ressources humaines, technologiques et organisationnelles nécessaires à leur transformation digitale.

Agenda du salon BUSINESS CONNECT DAY

Véritable vitrine des savoir-faire numériques en Centre-Val de Loire, l’événement sera rythmé autour des trois temps forts suivants :

14h-18h : un salon B2B avec plus de 70 exposants spécialisés en cybersécurité, audit et référencement internet, e-commerce, web développement, architecture réseau, etc.

18h30-20h : une conférence sur l’entrepreneuriat Tech avec des invités de renommée nationale.

20h-22h : une session de networking sous forme de dîner placé d’entrepreneurs et acteurs de l’écosystème d’innovation et de la Tech.

La Région Centre-Val de Loire et Dev’Up Centre-Val de Loire sont fiers d’annoncer cet événement d’envergure qui va permettre aux décideurs régionaux d’échanger dans un cercle privilégié autour de leurs projets de transformation digitale. La qualité et la diversité des parties prenantes et exposants offrent un large éventail des possibilités offertes par le numérique pour développer ses activités. Au centre du processus de création de valeur, l’IT est aujourd’hui un élément clé pour améliorer sa compétitivité dans un climat toujours plus concurrentiel. Nous bénéficions sur le territoire de concepteurs de technologies de nouvelle génération, reconnus pour leur expertise.