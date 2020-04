8 avril OpenText Entreprise World Europe en mode virtuel

avril 2020 par Marc Jacob

OpenText™ présente le programme d’Entreprise World Europe qui se tiendra le 8 avril sous la forme d’un événement entièrement numérique et interactif. Le grand rendez-vous annuel européen sur la gestion de l’information (EIM) rassemblera des experts pour aider les entreprises à s’orienter dans un climat économique placé sous le signe de la disruption et de l’incertitude.

Pour s’inscrire à cet événement gratuit et découvrir le programme : Rendez-vous ici

« Nos clients doivent faire face non seulement à la pandémie actuelle de COVID-19, mais aussi aux nouvelles macro-tendances qui modifient sans cesse le paysage économique mondial. Les dirigeants doivent mettre en place des entreprises résilientes, capables de s’adapter et de répondre à des changements profonds », déclare Mark J. Barrenechea, Président, CEO et CTO d’OpenText. « Enterprise World présentera en détail la perception et les solutions d’OpenText pour relever ce défi, de la gestion des perturbations de la supply chain à la nouvelle normalité du télétravail, en passant par la protection des entreprises contre les incessantes cybermenaces. »

Enterprise World Europe Digital permettra aux participants de se familiariser avec les nouvelles technologies et de développer leur expertise notamment avec :

La keynote de Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. Il présentera une vision de l’organisation résiliente et de la manière dont les entreprises peuvent naviguer dans la nouvelle normalité. Par ailleurs, lors de sa conférence, Muhi Majzoub, Directeur Produits d’OpenText, fera également une annonce importante au regard de l’histoire de l’entreprise.

Les présentations des mises à jour technologiques d’OpenText, comprenant Business Networks, Content Services, Cloud, Digital Experience, Cyber Resilience et Information Advantage. Ces sessions se concentreront sur les nouvelles tendances du secteur, les solutions éprouvées et les innovations pour aider les participants à rendre leurs entreprises plus intelligentes, plus sécurisées et plus connectées.

Des sessions de groupes qui permettront d’aborder des défis commerciaux spécifiques. Elles offriront aux participants un aperçu concret sur la disruption de la supply chain, l’automatisation des processus, la collaboration dans le cloud, la productivité, l’IA et la sécurité.

OpenText s’engage à prendre des décisions qui donnent la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses clients, partenaires et collaborateurs. L’épidémie mondiale de coronavirus a attiré l’attention du monde entier sur la recherche de nouvelles façons de travailler, de se connecter et de se rencontrer. C’est pourquoi Enterprise World Europe Digital s’engage auprès de ses clients et leur fournit la formation et les informations dont ils ont besoin, depuis leur domicile ou leur bureau. L’équipe d’OpenText se réjouit de vous accueillir à ce premier événement virtuel.