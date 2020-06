8 - 10 juin Webinar : S’adapter pour réussir : l’avenir de la technologie en Europe par FORRESTER

juin 2020 par Marc Jacob

Les directeurs informatiques et les leaders de la technologie en Europe sont confrontés à des perspectives économiques incertaines et en rapide détérioration à la suite du COVID-19. Avec la réduction des budgets consacrés aux technologies et des dépenses en matière de logiciels, l’externalisation des technologies et la diminution du personnel technique dans tous les secteurs, les organisations doivent réévaluer leurs priorités et faire preuve d’adaptabilité en cette période de changements constants.

La série comprendra des webinaires, des guides gratuits et des rapports de recherche axés sur le climat commercial européen actuel, son évolution et la manière dont les entreprises peuvent s’adapter de manière proactive aux forces fluctuantes du marché. Les analystes de Forrester partageront leurs perspectives et fourniront les outils et les éléments de connaissance dont les managers et CIO de la région EMEA ont besoin aujourd’hui.

Le programme de la série de webcasts gratuits européens ci-dessous :

Lundi 8 juin :

10 h - 10 h 30 : Innover avec les technologies émergentes en période de pénurie, Martha Bennett, directrice adjointe et analyste principale

15 h - 15 h 45 : L’avenir de l’emploi en Europe, Dan Bieler, analyste principal

Mardi 9 juin :

10 h - 10 h 45 : Leçons tirées de la crise du COVID-19, Laura Koetzle, directrice adjointe et directrice du groupe

15 h - 15 h 45 : Éviter le désastre de l’automatisation, Diego Lo Giudice, directeur adjoint et analyste principal, et Bernhard Schaffrik, analyste principal

Mercredi 10 juin :

10 h - 10 h 45 : Leçons d’ouverture des services financiers en matière d’innovation, Jacob Morgan, analyste principal

16 h - 16 h 30 : Réalisez votre transformation numérique de manière éthique et transparente pour l’emporter dans un monde postpandémique, Enza Iannopollo, analyste principal

