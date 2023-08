78% des entreprises estiment que l’intégration native est un critère majeur

août 2023 par BeyondTrust

« Les solutions zero trust n’ont pas seulement un impact sur les

solutions de sécurité. 99 % des entreprises indiquent qu’une approche

zero trust doit pouvoir s’intégrer à de nombreuses autres applications

d’entreprise et de collaboration. Cela alourdit le fardeau de

l’intégration, ce qui amène 94% des entreprises à considérer la

facilité d’intégration comme importante, voire très importante. Une

meilleure intégration permet non seulement d’économiser des

ressources, mais aussi du temps, puisque plus de 9 entreprises sur 10

indiquent qu’un écosystème intégré permet de réagir plus rapidement

aux problèmes de sécurité et d’améliorer la conformité. En

réalité, l’intégration native est essentielle pour que les

stratégies zero trust fonctionnent comme prévu, tout en raccourcissant

les délais de déploiement et en réduisant les coûts et la

main-d’œuvre » constate Thomas Manierre, directeur EMEA Sud de

BeyondTrust.