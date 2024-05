72 % des Français travaillent en mode hybride selon la dernière enquête Zoom France

mai 2024 par Zoom

Zoom Video Communications, Inc. annonce les résultats de son dernier sondage sur les habitudes de travail en 2024.

Les participants au sondage administré sur Zoom Surveys déclarent travailler pour :

72 % en mode hybride

16 % en 100 % présentiel

12 % en 100 % distanciel

Le travail hybride reste le plus pratiqué quelle que soit la taille de la ville :

Grandes villes : 76 % des répondants sont en mode hybride, 13 % en 100 % présentiel et 11 % en 100 % télétravail.

Villes moyennes : 65 % sont en mode hybride, 19 % en présentiel et 16 % en télétravail.

Petites villes : 71 % sont en mode hybride, 20 % en présentiel et 9 % en télétravail.

Villages/bourgs : 73 % sont en mode hybride, 17 % en présentiel et 10 % télétravail.

Le travail hybride reste le plus courant quel que soit le niveau de séniorité :

78 % des managers d’équipe et des indépendants/freelance sont en travail hybride, 11 % en 100 % présentiel et autant en 100 % distanciel.

72 % des directeurs de service sont en travail hybride, 20 % en présentiel et 8 % en télétravail.

70 % des employés sont en travail hybride, 16 % en présentiel et 14 % en télétravail.

64 % des sondés travaillant à la direction générale sont en travail hybride, 24 % en présentiel et 12 % en télétravail.

50 % occupant un poste de vice-président sont en travail hybride, 30 % en télétravail et 20 % en présentiel.

Quelle que soit la taille d’entreprise, de la TPE à la GE, le mode hybride reste privilégié :

Le travail hybride est plébiscité par 88 % des freelance, 76 % des ETI et des GE, 61 % des PME et 54 % des TPE.

Le 100 % présentiel est privilégié par 23 % des PME, 17 % des TPE, 16 % des ETI et 11 % des GE.

Le 100 % télétravail arrive en tête pour 29 % des TPE, 16 % des PME, 13 % des GE et freelance et 8 % des ETI.

"Lors de la création de ce sondage, notre objectif était de refléter la vision de Zoom sur le travail en mode hybride, et cela a été confirmé : 72 % des participants travaillent en mode hybride," affirme Charlotte Nizieux, Directrice Marketing de Zoom France. "Il est clair que les rencontres en personne sont essentielles pour établir des relations solides et de confiance entre collègues. Toutefois, la majorité d’entre nous apprécie également la flexibilité de pouvoir travailler depuis n’importe quel endroit."

Méthodologie

Zoom France a réalisé un sondage via sa solution Zoom Surveys auprès de sa base données clients et prospects administré durant les mois de mars et avril 2024. Les données ont été compilées en mai 2024.