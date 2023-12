71% des entreprises ont été victimes d’un ransomware, votre entreprise doit-elle s’inquiéter ?

décembre 2023 par Check Point®

Dans un paysage où la cybercriminalité prend de l’ampleur, les entreprises se retrouvent de plus en plus vulnérables. Une récente étude révèle que pas moins de 71% des entreprises ont été la cible d’attaques de ransomwares. Ces évènements ont entrainé des conséquences financières significatives, avec des pertes moyennes atteignant 4,35 millions de dollars par incident. Cela dépasse désormais le stade d’une simple petite dispute sporadique dans le cyberespace. Il s’agit plutôt d’une véritable guerre ouverte contre les défenses de l’entreprise. Au-delà des stratégies de protection mises en place par les entreprises, l’enjeu ne se limite plus à gérer les attaques de ransomwares, mais à comprendre comment et pourquoi cette menace s’est hissée au rang des adversaires redoutables. Check Point partage quelques rappels clés pour se prémunir des dégâts causés par les ransomwares.

Comprendre les ransomwares et leurs impacts

Le ransomware n’est pas qu’une vulgaire intrusion dans vos systèmes : c’est un prédateur qui prend en otage des données importantes et exige une rançon pour les libérer.

Les conséquences dépassent largement ces désagréments mineurs. Bien au-delà des pertes financières, ce sont la paralysie opérationnelle, la perte de confiance des clients et les dommages à long terme sur la réputation qui hantent véritablement les entreprises après une attaque. Elle peut déclencher un effet domino que redoutent toutes les entreprises et laisser dans son sillage une véritable chaos opérationnel et stratégique.

Pour relever ce défi, les mesures réactives ne sont pas suffisantes. Il faut mettre en place une stratégie de défense proactive multicouche. Pour contrer efficacement les tactiques de ransomware, il est primordial d’adopter des technologies de pointe et d’encourager une mentalité axée sur la cybersécurité au sein de l’entreprise.

La défense multicouche de Check Point contre les ransomwares

Dans la bataille numérique contre les ransomwares, Check Point fait figure de précurseur en proposant une gamme de solutions spécifiquement élaborées pour sécuriser chaque élément de votre entreprise. Imaginez un système de sécurité conçu pour anticiper, s’adapter et anéantir les menaces de ransomware. La stratégie de Check Point s’articule autour d’un mécanisme de défense multicouche, adapté pour protéger les terminaux, les équipements mobiles, les e-mails et les périmètres des réseaux.

Protégez vos points d’accès

La première ligne de défense c’est le terminal. Harmony Endpoint de Check Point déploie une protection du moteur d’exécution, qui reste à l’affût des attaques de ransomware même en mode déconnecté. Son dispositif Behavioral Guard est conçu pour détecter, bloquer et remédier efficacement à toute activité de ransomware. La solution Harmony Endpoint identifie et neutralise rapidement toute menace en cas d’anomalie, préservant ainsi l’intégrité du système et évitant tout dommage potentiel.

Comment consolider la frontière mobile

Ensuite, on trouve la frontière mobile, un domaine de plus en plus exploité par les cybercriminels. Harmony Mobile joue le rôle de bouclier, bloque les téléchargements malveillants et recherche les menaces qui se cachent dans les applications mobiles. C’est une solution globale qui assure que votre personnel mobile reste un moteur de la productivité plutôt qu’une faille de sécurité.

Sauvegarde de la communication numérique

Harmony Email & Collaboration exploite une technique de sandboxing avancée pour intercepter et éliminer les e-mails contenant des ransomwares avant même qu’ils n’atteignent la boîte de réception. Cette solution couvre également les applications de productivité telles que Teams, SharePoint et OneDrive, et protège ainsi contre toute infiltration de ransomware dans votre entreprise.

Blindage du réseau

La solution Quantum Security Gateways agit comme un système de défense complet contre les cybermenaces externes. Ces passerelles ne se limitent pas à des mesures réactives, elles font usage de manière proactive de l’intelligence artificielle avancée pour repérer et bloquer les menaces zero-day ainsi que les tentatives de phishing.

Conseils pratiques pour éviter les ransomwares

Combattre les ransomwares ne se résume pas uniquement à l’installation d’outils appropriés, mais à cultiver de bonnes pratiques et habitudes en matière de sécurité. Dans le monde numérique, la prévention repose sur une combinaison de vigilance, d’éducation et de planification stratégique.

Formation à la cyber-sensibilisation

Offrez une formation à votre personnel sur les fondamentaux de la cybersécurité pour qu’ils puissent identifier les tentatives de phishing et sécuriser leurs mots de passe. Si vous voulez que votre équipe reste sur ses gardes et soit prête à intervenir, vous devez impérativement la tenir informée des derniers développements en matière de menaces de cybersécurité.

Sauvegarder régulièrement les données

Effectuez des sauvegardes régulières et chiffrées de vos données essentielles pour instaurer une sécurité intégrée. Assurez-vous de tester régulièrement ces sauvegardes pour garantir leur fiabilité et leur efficacité.

Patcher le système

Suivez un calendrier méticuleux de mises à jour qui priorise les correctifs de sécurité pour renforcer la résistance face aux vulnérabilités. Maintenez une amélioration constante de votre processus de gestion des correctifs pour renforcer activement la sécurité.

Robustesse de la protection des points finaux

Optez pour des solutions antivirus et antimalware sophistiquées comme la suite de Check Point, qui permettent une surveillance continue et en temps réel pour détecter efficacement les menaces potentielles. Assurez-vous de mettre à jour régulièrement ces solutions pour contrer les nouvelles menaces de ransomware et de cybersécurité.

Dans un contexte où les ransomwares évoluent vers des formes de plus en plus sophistiquées, protéger votre entreprise est plus qu’une nécessité, c’est une véritable responsabilité. Le livre blanc de Check Point vous propose de découvrir en profondeur des stratégies et des solutions sophistiquées pour protéger votre réseau, vos terminaux, vos navigateurs mobiles et web, vos e-mails et vos outils du travail collaboratif. C’est une ressource inestimable pour les RSSI et les équipes de sécurité qui sont déterminés à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces.

N’attendez pas pour optimiser votre stratégie de cyberdéfense.