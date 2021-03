7 recommandations aux établissements de santé afin d’éviter les fuites de données

mars 2021 par Romain Léger, Directeur Général Adjoint de Juxta

Romain Léger, Directeur Général Adjoint de Juxta, filiale du groupe DL Software et éditeur de logiciels innovants dédiés aux centres de santé, partage ses recommandations à destination des établissements de santé afin de réduire les risques que de nouvelles fuites de données de santé ne se produisent.

• Avoir un mot de passe plus de 12 caractères avec des caractères alpha numérique et spéciaux

• Changer son mot de passe régulièrement, idéalement tous les 90 jours

• Le nouveau mot de passe doit être au moins à 70% différent de l’ancien mot de passe

• Ne jamais donner son mot de passe bien entendu

• Avoir un logiciel qui vous guide et sécurise vos accès

• Verrouiller les comptes utilisateurs après 3 échecs infructueux pour protéger vos accès

• Avoir un prestataire logiciel qui réalise régulièrement des PENTEST (test d’intrusion) pour vérifier les failles de sécurité

« Les organismes de santé ont toujours été la cible de cyberattaques et elles se sont démultipliées depuis l’émergence de la COVID-19 » explique Romain Léger. « Si certaines des bonnes pratiques énumérées peuvent faire sourire parce qu’elles semblent évidentes - comme le fait de ne pas communiquer son mot de passe - il est pourtant nécessaire de les rappeler. Elles sont à la base de toute démarche de sécurité IT et ne doivent pas être négligées même dans un contexte de crise sanitaire où les esprits sont préoccupés et l’activité particulièrement dense. »