7 nouveautés chez SonicWall

août 2020 par Marc Jacob

Les entreprises nouvellement distribuées, les agences gouvernementales et les MSSP sont constamment mis au défi de fournir une protection vitale et immédiate contre les menaces aux réseaux à grande échelle et aux employés qui travaillent à distance.

En proposant des solutions économiques révolutionnaires pour les environnements de haute sécurité, SonicWall annonce aujourd’hui de nouvelles manières de déployer, d’étendre et de pérenniser la sécurité pour les entreprises distribuées nouvellement étendues, les gouvernements et les MSSP. L’expérience de sécurité repensée de SonicWall simplifie les contrôles de sécurité réseau et la visibilité sur l’ensemble du réseau via des interfaces intuitives et faciles à comprendre.

Cette évolution de la cybersécurité sans limites de SonicWall inclut de nouveaux pare-feu NSsp 15700 haute performance, de nouveaux pare-feu multi-gigabits TZ570 et TZ670, un nouvel appareil CSa 1000 pour le sandboxing sur site avec la technologie Real-Time Deep Memory Inspection™ (RTDMI), de nouvelles offres de pare-feu virtuels NSv et une gestion de sécurité évolutive native dans le cloud.

L’extension complète de la plateforme Capture Cloud comprend :

Nouveau système d’exploitation SonicOS 7.0

Nouveau système d’exploitation SonicOSX 7.0 pour les entreprises distribuées, les agences gouvernementales et les MSSP

Nouveaux pare-feu haut de gamme SonicWall NSsp 15700

Nouveaux pare-feu virtuels SonicWall NSv 270, 470 et 870

Nouvel appareil SonicWall CSa 1000 avec technologie RTDMITM

Nouveaux pare-feu SonicWall TZ570 et TZ670

Nouvelle solution SonicWall Network Security Manager (NSM) 2.0

Protéger les entreprises distribuées nouvellement étendues, les gouvernements En s’appuyant sur une longue tradition de simplification de la complexité de la sécurité, SonicWall étend cette même facilité d’utilisation et de puissance aux grandes entreprises distribuées, aux agences gouvernementales et aux MSSP, simplifiant ainsi l’expérience grâce à une approche plus flexible et facile à mettre en œuvre.

SonicOS 7.0 et Network Security Manager (NSM) 2.0 offrent une visibilité, une gestion et un contrôle accrus via de toutes nouvelles interfaces. L’expérience utilisateur moderne est intelligemment organisée : elle comprend des tableaux de bord d’appareils intelligents, des topologies repensées, une prise en charge des applications mobiles SonicExpress, ainsi que la création et la gestion simplifiées des règles.

Entièrement reconstruite en tant que plateforme de gestion native dans le cloud, la solution NSM est conçue pour être rapide, évolutive et fiable dans les plus grandes entreprises distribuées. Les grandes entreprises et les agences gouvernementales peuvent optimiser, contrôler, surveiller et gérer des dizaines de milliers d’appareils de sécurité réseau, notamment des pare-feu, des commutateurs gérés et des points d’accès sans fil, le tout via une solution de gestion de sécurité fiable, évolutive et native dans le cloud.

Augmenter la protection, améliorer le rendement des investissements de sécurité

Le développement mondial et l’expansion des services créent un besoin similaire pour les grandes entreprises et les organisations gouvernementales de se développer plus rapidement, de se protéger davantage et de maintenir le contrôle des réseaux à croissance rapide, tout en respectant des budgets plus serrés.

La version améliorée de SonicOSX 7.0 vise à simplifier les politiques, les contrôles d’audit et de gestion complexes pour les exigences croissantes des entreprises distribuées et des organisations gouvernementales. Le nouveau système d’exploitation SonicWall est construit sur une base de code unique. Ainsi, quand les administrateurs apprennent un produit, ils les apprennent tous. L’interface/expérience utilisateur intuitive garantit la familiarité et réduit la formation et les temps de déploiement.

La solution Network Security Manager 2.0 ouverte, évolutive et native dans le cloud optimise l’agilité et l’efficacité opérationnelles des entreprises, gouvernements et fournisseurs de services à partir d’un seul et même écran. Le service réduit également les risques en visualisant les événements de sécurité à partir des appareils gérés. Les services informatiques reçoivent une confirmation et un retour instantanés des modifications, peuvent annuler les modifications individuelles ou de groupe, et ont la capacité de créer des pistes d’audit complètes avec un historique complet des modifications.

Les organisations peuvent encore réduire les coûts en limitant le recours au personnel sur site. Optimisez vos déploiements en déployant des milliers de pare-feu, de commutateurs connectés et de points d’accès sans fil à l’aide de modèles améliorés de configuration et d’approvisionnement sans intervention. Les administrateurs en déplacement peuvent effectuer les tâches de gestion les plus courantes, notamment l’enregistrement, l’installation, la configuration et la surveillance des pare-feu, grâce à la nouvelle application mobile SonicExpress.

Réseaux étendus à l’épreuve du temps, sécurité des succursales Le nouveau pare-feu SonicWall NSsp 15700, doté de multiples interfaces 100/40/10 GbE et d’une capacité de traitement importante, aide les entreprises, les gouvernements, les centres de données et les fournisseurs de services à maximiser leurs investissements à mesure que les exigences d’utilisation des ressources et de connexion augmentent avec le nombre croissant d’appareils et d’utilisateurs connectés.

La série de pare-feu SonicWall NSsp 15700 est optimisée pour l’analyse à haute vitesse des menaces sur les réseaux les plus exigeants. La série SNsp 15700 offre des capacités multi-instances révolutionnaires et est capable de protéger des millions de connexions.

Les pares-feux haut de gamme NSsp 15700 et les nouveaux services de pare-feu virtuels NSv 270, 470 et 870 intègrent la prise en charge de TLS 1.3, qui améliore les performances et la sécurité tout en éliminant les complexités. La prise en charge complète de TLS 1.3 sur les pare-feu physiques et virtuels garantit que vos environnements évolutifs respectent les dernières normes de chiffrement.

Les nouvelles solutions SonicWall TZ570 et 670 offrent des capacités sans intervention intégrées pour déployer la connectivité et la sécurité des succursales en quelques minutes. La nouvelle série TZ est également prête pour la 5G et les capacités SD-Branch sécurisées.

Déployer la protection contre les menaces sur site pour un meilleur contrôle des données

Pour les entreprises qui ont besoin d’augmenter la visibilité et de maintenir le contrôle des données tout en identifiant et en arrêtant les cyberattaques connues et inconnues persistantes dans la nouvelle norme d’affaires d’aujourd’hui, le service sandbox multimoteur SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) avec technologie RTDMI est désormais disponible en tant qu’appareil sur site via la toute nouvelle solution CSa 1000.

Avec la technologie Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI) en instance de brevet, la solution CSa 1000 sur site et la solution Capture ATP basée dans le cloud sont capables de découvrir et d’arrêter des milliers d’échantillons de logiciels malveillants évasifs inédits chaque jour, voire même des attaques chiffrées avec TLS 1.3 envoyées depuis un pare-feu SonicWall connecté pour une analyse plus approfondie.

La technologie RTDMI est l’une des rares technologies capables de protéger le réseau contre le code nécessaire pour exécuter des attaques par canal auxiliaire comme Meltdown, Spectre, Foreshadow, PortSmash, Spoiler, MDS et TPM-Fail.