7 mai - Word Password Day : simplifier et renforcer la gestion de vos mots de passe, est-ce possible ?

mai 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le point commun de la quasi-totalité des sites, outils et applications que vous utilisez quotidiennement ? Ils vous identifient via un mot de passe associé à une adresse mail ou votre numéro de téléphone. Si nous ne pouvons pas changer d’adresse ou de numéro, nous devrions pourtant changer de mot de passe à chaque fois. Mais savez-vous ce qu’est un bon mot de passe et comment retenir tous ces mots de passe différents ?

Sommes-nous alors voués à être piratés ? Heureusement, non ! Voici nos 5 conseils pour bien sécuriser votre vie numérique :

1. Le choix du mot de passe : Il faut simplement utiliser un bon mot de passe : unique, complexe, long et difficile à deviner. Premièrement, évitez les dates de naissance et noms d’animaux de compagnie, et tout élément facilement trouvable en ligne, sur les réseaux sociaux par exemple. Ensuite, faites de combinaisons de chiffres et de lettres, ainsi que des caractères spéciaux.

2. La diversification : Si vous possédez 20 comptes, cela veut dire qu’il vous faudra créer 20 mots de passe différents et complexes. Cela vous permettre de sécuriser tous vos autres comptes, si l’un d’entre eux était piraté.

3. Un gestionnaire de mot de passe : Si retenir tous ces mots de passe vous semble compliqué, saviez-vous qu’il est possible de déléguer cette tâche avec un maximum de sécurité ? Pour cela, utilisez un gestionnaire de mots de passe, ou gestionnaire d’identité qui retiendra ces mots de passe pour vous. Ainsi peu importe que le mot de passe fasse 20 caractères à la fois avec des chiffres ou des lettres et des caractères spéciaux

4. Laisser faire le hasard : Le gestionnaire de mots de passe peut aussi créer mais aussi le saisir à notre place lorsqu’on souhaite accéder au service. Il créera alors des mots de passe ultra-sécurisés : longs, complexes, mêlant chiffres, lettres, caractères spéciaux, majuscules, minuscules…

5. Redoublez de vigilance : Dès que possible, activez l’authentification multi-facteurs. C’est-à-dire que vous recevrez un code unique par SMS ou une série de chiffres que vous saisirez sur l’application au moment de votre connexion. Vous confirmez ainsi que vous êtes bien la bonne personne qui est en train de rentrer le login et le mot de passe.

Vous pouvez retrouver calme et sérénité grâce à ces conseils mais n’oubliez de toujours rester vigilants quand il s’agit de sécurité face aux cyber risques.