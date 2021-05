7 juin au 11 juin 2021 - Phoenix Contact lance sa cyber-week »

mai 2021 par Marc Jacob

À l’heure de l’industrie 4.0, la protection des réseaux et des machines industrielles devient l’enjeu du 21e siècle 2020 a été une année chargée en cyberattaques et les premiers mois de 2021 nous montrent que cette année promet de l’être tout autant. Les cybermenaces sont de plus en plus nombreuses (elles ont été multipliées par 4 entre 2019 et 2020*), mais elles sont aussi de plus en plus sophistiquées. Que ce soient via des ransomwares, de l’hameçonnage (phishing), des arnaques au président, etc. elles visent toutes les typologies de sociétés et tous les secteurs d’activité (médical, industriel, transport, énergie, administratif…). Quelle que soit sa taille, une entreprise dispose d’informations sensibles et confidentielles (employés, partenaires, bancaires, documents, clients...) et elles représentent un appât pour les cyberattaquants.