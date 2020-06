7 juillet à 14h00 Terranova - Sommet virtuel en sensibilisation à la sécurité

juin 2020 par Marc Jacob

Joignez-vous à Terranova Security et son partenaire Microsoft, le 7 juillet à 14 h GMT+1, pour une série d’interventions virtuelles éclairantes sur la formation en sensibilisation à la sécurité et au phishing.

Les entreprises les plus reconnues en matière de sensibilisation à la sécurité démontreront pourquoi, plus que jamais, il est essentiel qu’un programme de sensibilisation modifie le comportement des utilisateurs et crée une forte culture de sécurité.

L’édition francophone du Sommet virtuel en sensibilisation à la sécurité proposera des présentations enrichissantes, une table ronde d’experts et une démonstration complète de la solution en sensibilisation à la sécurité. Réservez votre place et joignez-vous à nous le 7 juillet pour découvrir comment :

• Maximiser l’impact d’un programme de sensibilisation à la sécurité.

• Obtenir le soutien des utilisateurs pour atteindre un taux de participation de 90%.

• Appliquer les dernières tendances et stratégies en matière de simulation de phishing et de formation en sensibilisation à la sécurité.

• Augmenter la vigilance des utilisateurs face aux attaques d’hameçonnage les plus récentes.

