7 décembre 2020 par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00 - "Lundi de la cybersécurité" Le pouvoir des algorithmes qui nous gouvernent

Les algorithmes sont partout dans notre société. Au cœur du succès de Netflix, Facebook ou Google, ils inquiètent, ils fascinent, ils influencent nos préférences et nos perceptions. Jusqu’à quel point peut-on accepter qu’ils limitent notre esprit critique ?

Souvent présentées comme la clé de création de valeur et porteuses de nouvelles dynamiques de croissance, les données ont une importance capitale dans de nombreux domaines (informatique, statistique, économie…). L’exploitation des données par les algorithmes invite toutefois à s’interroger sur leur éventuelle régulation. Nous traiterons le sujet des biais et de l’explicabilité des algorithmes dans toute leur diversité.

Intervenants, professeurs à Télécom Paris :

• Winston Maxwell, directeur d’études en droit et numérique. Ses travaux de recherche portent sur les systèmes de gouvernance et d’explicabilité qui permettent aux applications de l’IA d’être compatibles avec les concepts et institutions juridiques.

• David Bounie, directeur du département Sciences Economiques et Sociales, spécialiste en finance numérique. Ses recherches portent sur la révolution digitale dans le secteur financier, comment elle modifie les interactions concurrentielles, et les usages des consommateurs.

Une partie du temps sera consacrée aux questions.

Participation gratuite, Inscription par mail :

beatricelaurent.cde@gmail.com