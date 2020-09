7 conseils pour une rentrée scolaire en toute sécurité

septembre 2020 par Bastien Bobe - Security Sales Engineer, Europe du Sud chez Lookout

Le mois de septembre rime avec rentrée scolaire pour de millions de petits Français qui se préparent à reprendre le chemin de l’école. Cependant, la rentrée scolaire 2020, sera en raison de la crise du COVID-19, différente. Et de nombreux enfants devront alors suivre des cours à distance. Voici donc 7 conseils pour que les cours de vos enfants se passent en toute sécurité.

1. Éduquer votre enfant au cyber harcèlement :

Prenez le temps d’expliquer régulièrement à vos enfants que les commentaires offensants ou le harcèlement en ligne ne sont pas acceptables. Discutez de la gravité de la situation et du caractère illégal de la chose. Les enfants doivent prendre conscience du problème qu’ils soient harceleurs ou harcelés. Dites-leur qu’ils doivent immédiatement venir voir un adulte de confiance, vous, des amis, des membres de la famille, un professeur… s’il est victime de cyber harcèlement ou s’il est témoin d’actes de cyber harcèlement.

2. Désactiver la caméra de l’ordinateur :

Pensez à éteindre les caméras et microphones de votre ordinateur lorsque votre enfant ne suit pas les cours de sa classe. Et lorsqu’elle est allumée, faites attention à ce qu’aucune information personnelle ne soit divulguée via le champ de vision de la caméra ou prononcée près des microphones ouverts.

3. Se connecter au lien initial :

Veillez toujours à ce que votre enfant se connecte au lien initial ; ne vous fiez jamais aux liens dans les e-mails et soyez attentifs aux noms de omaines qui pourraient ressembler à celui de votre établissement. Expliquez à vos enfants à ne jamais cliquer sur les liens contenus dans ses messageries avant de vous avoir consulté.

4. Utiliser des identifiants sécurisés :

Choisissez ses identifiants avec votre enfant. Ceux-ci devront être assez complexes pour éviter les cyber menaces mais assez simple pour que chaque membre de la famille s’en souvienne. Les pirates tentent régulièrement de déterminer des mots de passe, spécifiquement les plus courts et les plus simples. L’ajout d’un degré de complexité à son mot de passe permettra d’éviter cela.

5. Cliquer uniquement sur les liens issus de sources fiables :

Lorsque votre enfant est connecté sur la plateforme de cours à distance de son école, apprenez-lui à ne cliquer que sur les liens communiqués par ses professeurs ou des membres administratifs de son école dans lesquels vous avez confiance.

6. Continuer de sensibiliser votre famille :

La notion de danger en matière de cyber menaces est une compétence importante à acquérir, même chez les plus jeunes. Assurez-vous que votre enfant est conscient des menaces et des précautions à prendre en matière de cyber sécurité comme vous lui apprenez à traverser la route sur des passages piétons pour sa sécurité.

7. Se procurer un logiciel antivirus et installer des contrôles parentaux :

Avec un logiciel antivirus, vous permettez à votre enfant de se connecter aux appareils avec une protection optimale et les empêchez de télécharger et d’installer accidentellement des logiciels malveillants. Pensez à activer les mises à jour automatiques de ce logiciel antivirus. De la même manière veillez à paramétrer les contrôles parentaux pour contrôler ses accès à des données sensibles.

Vous et votre enfant êtes maintenant parés pour une bonne rentrée informatique !