7 avril 11h00 - WEBINAIRE VERIZON : Il était une fois SASE Transformations digitales et évolution de la sécurité

mars 2022 par Marc Jacob

Les transformations digitales, la décentralisation et la migration des applications dans le cloud ont généré des besoins de transformation des infrastructures. C’est pourquoi les mesures d’accès et de sécurité ne peuvent plus dépendre des appliances matérielles classiques situées dans le datacenter de l’entreprise.

Des solutions de sécurité dans le cloud comme les Secure Web Gateway et des solutions de DNS dans le cloud, sont venues compléter les solutions réseau SDWAN.

Ces solutions ont été complétées par d’autres services tels que des firewalls dans le cloud des solutions de type CASB ou ZTNA.

Le terme SASE - Secure Access Service Edge-, inventé par Gartner en 2019 a rapidement gagné en popularité pour devenir l’un des principaux concepts de sécurité. Cet ensemble a été plus récemment divisé en NaaS (Network as a Service) et SSE (Security Service Edge).

Une architecture SASE permet de bénéficier des capacités de réseau et de sécurité nécessaires sous la forme de services cloud. Le modèle SASE supprime la dépendance aux appliances en périphérie et autres solutions traditionnelles. Au lieu que le trafic soit transmis à une appliance à des fins de sécurité, les utilisateurs se connectent à un service cloud SASE. À partir de ce dernier, ils sont en mesure d’accéder à des applications et des données en toute sécurité et de les utiliser dans le respect des politiques de sécurité de l’entreprise. Dans cette présentation nous revenons sur les éléments qui composent SASE et SSE. Des cas d’utilisation détaillant les prérequis et les objectifs montreront que l’implémentation des composants de Secure Access Service Edge dépendent des besoins Business et utilisateurs, tout en tenant compte de l’existant.

Intervenant

Jean-Marc MESLIN - Principal Security Architect, Verizon Advanced Technology Group

Date

jeudi 7 Avril 2022 - 11h00 CET (durée : 60 mn)

Mots clés

SASE, SSE, Network, NaaS, Network as a Service, SDWAN, Service Edge, MEC, Cloud, Data Centre, Appliance, CASB, ZTNA, DX, Digital Transformation

