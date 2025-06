7 au 9 octobre Paris Porte de Versailles : Le Salon APS 2025, un événement stratégique dans un contexte réglementaire renforcé.

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

tEn alternance avec Expoprotection les années impaires, APS est le rendez-vous expert de la communauté sûreté - sécurité qui rassemble toutes les catégories d’offres dédiées : sécurité électronique et digitale, sécurité physique, sécurité privée et autres prestations de sécurité (conseil, intelligence économique, gestion de crise...). Des sujets stratégiques et prioritaires pour les entreprises et collectivités face à un environnement instable et toujours chargé de menaces pour leur patrimoine et leurs collaborateurs. Des menaces qui incluent le risque cyber avec des responsabilités renforcées par la directive NIS2 et le Cyber Resilience Act.

Fort d’un taux de réservation de plus de 80% dès avril, l’événement accueillera plus d’une centaine d’exposants français et internationaux, attendus par 5 000 visiteurs. Pendant 3 jours, ces derniers pourront sourcer et sélectionner de nouveaux fournisseurs, découvrir et tester des solutions, rencontrer et networker avec les acteurs du marché. APS leur offrira, cette année, un programme enrichi, rythmé par des conférences thématiques et pédagogiques, un village dédié aux start-ups, des déjeuners sur-mesure avec des experts et des Trophées APS, présentés sous un format inédit.

Dans un marché de la sécurité-sûreté en constante évolution, le salon APS s’impose comme un événement stratégique à ne pas manquer.

« Nous sommes fiers d’accompagner les professionnels du secteur dans leur quête des dernières expertises et innovations technologiques. À travers les nouveautés proposées au programme de cette édition 2025, nous souhaitons proposer aux visiteurs un espace d’échanges à la fois professionnel, convivial et représentatif des avancées de la filière » se réjouit Jean-François Sol Dourdin, Directeur du salon.

Expertise, Communauté, Convivialité : Une édition enrichie

Face à un contexte tendu où la cybersécurité, la protection des personnels et des infrastructures, la prévention des intrusions et la sécurisation des données, exacerbées par l’essor de l’IA, constituent des défis majeurs, les organisations publiques et privées recherchent activement des solutions adaptées.

C’est au sein de ce paysage exigeant que la 21e édition du salon APS se révèle comme un catalyseur d’opportunités pour les professionnels de la sûreté et de la sécurité. Articulé autour de trois piliers fondamentaux – l’expertise, la communauté et la convivialité – APS offre bien plus qu’un simple salon, c’est un véritable carrefour d’échanges enrichissants, de formations pointues et de découvertes d’innovations marquantes, présenté à travers des formats variés et immersifs notamment :

APS Academy : Chaque jour, les visiteurs pourront assister à des conférences structurées autour de trois thématiques phares - la cybersécurité, le recrutement & la formation, et la vidéoprotection. Animées par des experts, ces sessions seront ponctuées par des prises de parole inspirantes, des QCM participatifs et le partage de compétences, récompensé par la remise de diplômes symboliques.

Les déjeuners de l’APS Academy : L’événement organise des moments privilégiés entre des spécialistes et des décideurs du secteur désirant partager un moment de networking enrichissant autour d’une table gastronomique. L’idée est de prolonger les thématiques abordées lors des conférences et d’approfondir les discussions dans un cadre plus intime.

L’innovation et les tendances en vedette

Le salon APS se présente comme une vitrine de l’innovation, où les professionnels peuvent non seulement découvrir les dernières avancées en matière de sûreté-sécurité, mais également les tester concrètement.

Le parcours de visite intègre notamment :

· Un village dédié aux start-ups : offre aux professionnels l’opportunité de découvrir les prochaines tendances en allant à la rencontre de jeunes entreprises innovantes.

· Un village « recrutement et formation », en partenariat avec le GES et France Travail, accompagne les initiatives pour valoriser les métiers de la sécurité privée et attirer les nouvelles recrues. Ce village sera associé à une série de prises de parole sur ce thème, notamment dans le cadre de l’APS Academy.

· Un format inédit pour les Trophées APS : moment fort du salon, la cérémonie des Trophées APS récompense les pépites du secteur. APS étoffe son programme : le premier jour du salon une série de prix sera remise par un jury de donneurs d’ordres (directeurs sécurité) selon le format historique. Le deuxième jour, nouveauté de cette édition, un deuxième jury composé d’installateurs remettra également sa série de récompenses. Ainsi les Trophées APS permettront à deux catégories d’acteurs de donner leurs visions complémentaires des solutions les plus pertinentes et les plus innovantes proposées sur le marché.

· Une distinction pour récompenser des personnalités du secteur : cette année, APS s’associera avec l’un de ses partenaires pour remettre une troisième série de prix à des figures emblématiques du marché. Ils seront remis le troisième jour du salon.

Une participation déjà significative avec 80% des espaces réservés

Bien engagée, la commercialisation des stands est en avance de plusieurs semaines sur celle de l’édition précédente avec 80% des espaces sont déjà réservés à date.

Parmi les leaders et les nouveaux exposants inscrits on peut citer des entreprises comme AIRBUS Public Safety & Security, Alcea, Bricard, Deister Electronic, Eaton Industries, Fiducial, First Alert, Flir Systems, Hid Corporation, Ixys Systems, Neutronic, Onet Sécurité, Securitas, Simonsvoss, Stid, Tp-Link, Traka assa abloy, Uhlmann & Zacher, Verkada, Vitaprotech.

En parallèle, près d’une vingtaine d’organisations professionnelles et de médias du secteur ont déjà confirmé leur partenariat avec APS 2025 : Adess, ADMS, AN2V, ETS, CNPP, Fedelec, GPMSE, SP-AC.

Salon APS 2025 « Le rendez-vous expert de la communauté Sûreté-Sécurité », 21e édition – Porte de Versailles Pavillon 5.1 du 7 au 9 octobre 2025 Pour suivre les actualités du salon, ça se passe ici : LinkedIn Pour accéder à la liste des exposants inscrits à date, veuillez-cliquer ici