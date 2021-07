7 au 9 Septembre : HEXATRUST organise sa 7ème édition des Universités d’été à Lille

juillet 2021 par Marc Jacob

En 2021 à Lille, du 7 au 9 Septembre, le pavillon Hexatrust accueille 27 pépites technologiques, leaders européens du Cloud et de la Cybersécurité.

Partenaire principal du FIC pour la 4ème année, Hexatrust organise sa septième édition des Universités d’Eté cette année à Lille afin d’entretenir l’effervescence autour de l’écosystème cyber et cloud en un même lieu à la rentrée.

L’Université d’été consistera cette année d’une plénière le mardi 7 septembre à 17h sur le thème : « La stratégie d’accélération cyber, où en sommes-nous ? » suivi d’une soirée exécutive privée sur le thème « Building the Cyber Europe » qui rassemblera les principaux décideurs européens de la cybersécurité.

Le plateau sera situé en haut des marches de l’entrée de Lille Grand Palais (stand A7) et propose un espace de networking (café, bière). Les 27 sociétés membres du groupement présentes sur l’Espace Hexatrust sont : 3DS OUTSCALE, 6CURE, ANTEMETA, BERTIN IT, BRAINWAVE GRC, CYBERWATCH, DIGITEMIS, EBRC, HOLISEUM, ILEX INTERNATIONAL, INWEBO, KDDI France, MAILINBLACK, OLFEO, OODRIVE, PRADEO, PRIM’X, PROVENRUN, ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY, RUDDER, SATELLIZ, SYNETIS, THEGREENBOW, TIXEO, TRUSTINSOFT, WALLIX GROUP, YOGOSHA.

A travers un partenariat avec Business France, Hexatrust accueillera également sur le salon trois délégations de prospects étrangers venus du Danemark, des Pays-Bas et d’Espagne dans le cadre de rendez-vous business export dont bénéficieront les membres présents sur le pavillon Hexatrust.

À noter que les sociétés membres ARCAD SOFTWARE, EGERIE, GATEWATCHER, HARFANGLAB, KUB, LEX PERSONA, METSYS, NAMESHIELD GROUP, NEOWAVE, ON-X GROUPE, OPENMINDED, SEELA, TRANQUIL IT, VADE SECURE, YES WE HACK seront également présentes sur le salon.

Le FIC 2021 sera aussi l’occasion pour Hexatrust de présenter sa première promotion d’Accélérés composée des sociétés CRYPTONEXT SECURITY, PATROWL et PROHACKTIVE sur le pavillon Hexatrust !

Pour Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST : « Hexatrust est fier de représenter pour la 4ème année consécutive l’excellence de la Cyber et du Cloud français en tant que partenaire principal du salon. Nos PME technologiques françaises constituent depuis plus de vingt ans la « FrenchTech » reconnue dans le monde entier. Au lendemain de l’annonce de la stratégie d’accélération nationale cyber, il est de notre devoir de défendre l’excellence de notre filière et d’œuvrer à son développement au niveau Européen ».

Jean-Noël de GALZAIN Président d’HEXATRUST ouvrira le 13ème Forum International de la Cybersécurité au côté des organisateurs du salon le mardi 07 Septembre à 9h00.

L’édition du catalogue HEXATRUST 2020-2021 sera disponible à l’occasion du FIC directement sur l’ESPACE HEXATRUST.