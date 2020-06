7 au 13 décembre 2020, à Lille et en région Hauts-de-France : 5ème édition de l’IoT Week by CITC

juin 2020 par Marc Jacob

Du 7 au 13 décembre 2020, à Lille et en région Hauts-de-France, le CITC - IoT Cluster basé sur le campus lillois d’Euratechnologies, organise la 5ème édition de l’IoT Week by CITC. Pendant cette semaine, des experts de la tech, des représentants de grands groupes internationaux et d’entreprises innovantes, mais aussi des chercheurs et des porteurs de projets, viendront confronter leurs points de vue, présenter des projets concrets et exprimeront leur vision pour le monde de demain.