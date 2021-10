7 astuces pour protéger son smartphone en vacances !

octobre 2021 par CELSIDE FRANCE

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui pourront profiter de leurs congés. Cette période de l’année permet de concilier tous les désirs de destination, entre mer et montagne, charriant son lot de risques pour vos téléphones. Avec un smartphone oxydé, surchauffé ou parasité, comment immortaliser par les photos les moments passés avec vos proches et/ou vos enfants ? Comment se repérer ou être guidé sur les routes sinueuses d’un périple en montagne ? Face aux déconvenues potentielles, voici quelques astuces pour profiter au mieux de vos congés de fin d’année.

1 - Gare au coup de chaud !

A la mer comme à la montagne, le soleil est partout, même en hiver. Sans système de refroidissement, votre smartphone ne peut tenir au soleil ou dans un lieu à la température trop élevée trop longtemps sans être endommagé. Évitez donc de le laisser dans un endroit où la réflexion du soleil est trop intense ou la touffeur trop importante. Par ailleurs, la coque conservant la chaleur, pensez à la retirer et fermez les applications en cours d’utilisation consommant de l’énergie et usant votre batterie.

2 - Ne laissez pas vos vacances tomber à l’eau

Si vous décidez de profiter d’une pause près de la mer ou de l’océan, ou si vous préférez suivre les petits cours d’eau dans les vallées montagnardes, l’eau s’impose comme un ennemi de votre outil digital. Attention ! Le sèche-cheveux et le riz peuvent endommager votre appareil. Essayez plutôt d’essuyer ou d’aspirer l’humidité avec un aspirateur avant de laisser simplement votre smartphone à l’air libre.

3 - Contre les voleurs, soyez vigilants

Dans les lieux touristiques, les voleurs sont à l’affût et usent de la moindre faille pour dérober votre bien, avec le smartphone comme cible prioritaire. Soyez donc vigilants. Des gestes très simples peuvent vous éviter de douloureuses déconvenues. Évitez de poser négligemment votre smartphone dans des lieux publics, comme sur une table de restaurant en terrasse, par exemple. Fermez votre sac et privilégiez une poche intérieure qui peut se fermer à une poche arrière de pantalon. Les porte-clés et l’utilisation du kit mains libres pour dissimuler son téléphone sont des alternatives également efficaces.

4 - Pensez à sauvegarder vos données

Il est facile d’oublier son appareil quand on est en vacances et que notre intérêt se porte sur les beautés des visites, ou sur les moments de bonheur passés en famille, ou entre amis. Pour ne rien perdre de ce qui a compté pour vous, pensez à verrouiller votre mobile et à sauvegarder de façon préventive vos données sur un disque dur ou sur un cloud. Par ailleurs, noter le numéro d’IMEI de votre téléphone - en composant le *#06# - qui vous permet, en cas de perte, d’identifier facilement votre téléphone et d’en suspendre la ligne. Enfin, après la perte, essayez de localiser votre appareil sur les sites officiels dédiés.

5 - Mettez votre smartphone à l’abri de toutes les particules

Elle est connue, et pourtant, elle continue de faire des ravages sur vos appareils mobiles : la petite particule qui s’insère dans tous les recoins de votre smartphone. Pour ne plus prendre le risque de retrouver ce grain de sable inatteignable dans les fentes de votre appareil ou ce morceau de terre à l’intérieur de vos écouteurs, protégez-les ! Que ce soit dans un sac plastique ou dans une pochette imperméable, la meilleure façon de préserver votre smartphone est de ne pas l’exposer à la poussière.

6 - Face aux chocs, munissez-vous d’étuis

Si vous choisissez de partir en excursion à pied ou à vélo, l’expédition peut être périlleuse pour votre smartphone, bien plus fragile qu’on ne le croit. Heureusement, des solutions existent. La coque de protection constitue la première barrière contre les collisions. Les étuis de protection constituent la deuxième ressource pour caparaçonner de tous côtés votre appareil.

7 - Assurez-vous !

Malgré toutes ces solutions, rien ne peut vous protéger totalement d’une perte ou d’un endommagement partiel de votre smartphone. Face à ce constat réaliste, l’assurance peut constituer une sécurité de plus pour conserver votre appareil et les souvenirs qu’il conserve, pendant très longtemps !