7 Applications bancaires en ligne qui peuvent compromettre votre vie privée, selon les experts

avril 2024 par Josh Gordon, expert en technologie chez Geonode

La technologie a révolutionné notre façon de vivre, y compris la manière dont nous gérons nos finances. Par conséquent, les applications bancaires en ligne sont devenues de plus en plus populaires. Cependant, comme le souligne justement Gordon, ces outils en apparence inoffensifs pourraient sérieusement menacer votre vie personnelle et sociale.

Découverte du fonctionnement interne d’une application bancaire en ligne

Les applications bancaires en ligne sont des plateformes numériques proposées par diverses banques et institutions financières où les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs transactions financières directement depuis leurs appareils intelligents. Les avantages comprennent le paiement de factures, le transfert de fonds, la gestion des finances personnelles et bien plus encore, à portée de main de l’utilisateur.

Cependant, Gordon note qu’avec la commodité vient le risque : "Tout comme votre richesse peut être gérée numériquement, elle peut aussi être volée numériquement."

Les sept coupables : Applications bancaires en ligne qui menacent votre vie sociale

Des preuves suggèrent que plusieurs applications bancaires en ligne ont le potentiel d’envahir la vie privée des utilisateurs. Voici sept d’entre elles qui sont particulièrement notables :

Venmo

Cette application de paiement populaire, bien qu’extrêmement conviviale, affiche publiquement vos transactions par défaut, révélant ainsi vos habitudes de dépenses au monde. Selon les avis de plusieurs utilisateurs de Venmo sur un post Reddit, ils considèrent l’application Venmo comme la plus dangereuse en raison de ses fonctionnalités peu sûres.

Gordon conseille : "N’oubliez jamais de rendre vos transactions privées sur Venmo."

PayPal

Le géant mondial des paiements effectue une analyse approfondie des données personnelles et des détails des transactions, ce qui est un signal d’alarme pour ceux qui se soucient de leur vie privée. Selon une enquête sur Quora, de nombreux utilisateurs de PayPal ont arrêté d’utiliser l’application en raison de problèmes de confidentialité.

Gordon nous met en garde de surveiller constamment les paramètres de notification et les activités de paiement.

Application bancaire mobile HSBC

Malgré le statut de HSBC en tant que leader bancaire, les utilisateurs de son application ont exprimé leurs préoccupations concernant les soldes de comptes inexacts et les comportements erratiques. D’après les données de Reviews.io, les utilisateurs de HSBC aiment la banque, mais selon eux, l’application est tellement terrible qu’ils préfèrent se rendre à la banque la plus proche plutôt que de l’utiliser.

Suivre le principe de "faire confiance mais vérifier" est la suggestion de Gordon.

Applications bancaires mobiles de Wells Fargo

Selon un rapport de Bank Info Security, cette application a été touchée par de multiples problèmes, notamment une violation de données en 2019, ce qui a conduit beaucoup à remettre en question ses mesures de sécurité.

"Assurez-vous que vos données sont sécurisées", conseille Gordon, "et utilisez toujours l’authentification multi-facteurs."

Revolut

Bien qu’étant un acteur mondial de la fintech, l’application Revolut doit recevoir une meilleure presse concernant le support client inadéquat et le gel des comptes, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa fiabilité. Vous pouvez voir de nombreux avis négatifs d’utilisateurs sur la page communautaire officielle de Revolut.

"La transparence avec les clients est essentielle pour toute application financière", rappelle Gordon.

Yono Lite SBI

La confidentialité des données des utilisateurs est une préoccupation majeure avec cette application, avec des allégations qu’elle demande des autorisations inutiles sur votre appareil. Dans un post Reddit, les utilisateurs expriment leurs inquiétudes concernant l’application Yono Lite SBI.

Gordon déclare : "Les autorisations des applications ne devraient être aussi étendues que nécessaire."

Monzo

Malgré sa popularité, l’application Monzo a été critiquée pour son approche désinvolte de la confidentialité et de la sécurité des données des utilisateurs. Un rapport de Security Magazine explique comment la société Monzo a admis une violation de données que les utilisateurs ne connaissaient pas, ce qui a conduit à une réaction massive contre l’entreprise elle-même.

"Vérifiez régulièrement vos paramètres de sécurité", conseille Gordon, "même si vous faites confiance à la banque."

Selon une étude de MetaCompliance, ces expériences négatives des utilisateurs, des violations de données aux pertes financières, peuvent fortement affecter leur vie sociale. Ceci est également confirmé par une enquête sur Quora, où les utilisateurs ont subi une atteinte à leur réputation en raison de la négligence de ces applications bancaires en ligne.

5 Conseils de sécurité pour les utilisateurs d’applications bancaires en ligne

Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, prenez en compte ces conseils :

Mettez régulièrement à jour votre application.

Utilisez toujours l’authentification multi-facteurs.

Surveillez l’historique de vos transactions.

Gardez vos informations financières privées.

Téléchargez uniquement des applications bancaires à partir de sources vérifiées.

Points clés à retenir

Alors que les progrès technologiques continuent d’intégrer nos vies financières et sociales, la vigilance sera la clé pour atténuer les risques potentiels.

Josh Gordon de Geonode déclare : "À l’ère du numérique, votre meilleure arme pour protéger votre vie sociale n’est pas seulement la sophistication de vos outils bancaires en ligne, mais la profondeur de votre connaissance du numérique."

Après tout, votre vie sociale est un atout inestimable et mérite une protection solide.