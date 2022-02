6WIND lance le Virtual Cell Site Router

février 2022 par Marc Jacob

6WIND vCSR est une solution de routeur de site cellulaire virtualisé, qui fait partie de la famille de produits VSR (Virtual Service Router) de 6WIND. Le vCSR est adapté aux besoins des réseaux d’accès (radio) des opérateurs de réseaux mobiles 5G et 4G. L’objectif principal de vCSR est de fournir un routage IP/MPLS efficace et une sécurité VPN IPsec de bout en bout dans un réseau d’accès radio pour acheminer le trafic agrégé vers le cœur de réseau de l’opérateur.

Comme toutes les applications VSR de 6WIND, vCSR fonctionne sur des serveurs COTS, ce qui permet de minimiser les dépenses d’investissement, de maximiser les économies d’échelle dans l’acquisition d’équipements et de contourner le verrouillage des fournisseurs.

Basé sur la technologie 6WIND, le vCSR offre les performances de réacheminement les plus élevées du marché et les plus évolutives linéairement sur du matériel COTS. Il permet également d’obtenir la latence la plus faible et, surtout, la plus déterministe, ce qui est de la plus haute importance pour les applications de réseau 5G en temps réel à faible latence.

Le vCSR peut être déployé sur un système bare-metal (PNF), virtualisé (VNF) ou conteneurisé (CNF) avec une désagrégation matérielle et logicielle complète.

Le vCSR de 6WIND est optimisé pour supporter toutes les fonctionnalités requises du CSR et délivre ses performances de débit en ligne avec la plus faible empreinte CPU et mémoire. Il en résulte une efficacité inégalée sur le marché en matière de routage et de sécurité vers le cœur de réseau du fournisseur d’accès.

Le vCSR de 6WINDs coexistera et partagera facilement ses ressources avec d’autres fonctions réseau, comme par exemple les unités distribuées (DU) de la 5G, permettant à l’opérateur de mélanger et d’associer différentes fonctions d’accès radio, de mise en réseau et autres en fonction de ses besoins spécifiques. Il permet également de créer des éléments de réseau à la demande, sur mesure et néanmoins fiables dans le domaine logiciel, indépendamment de la couche matérielle.