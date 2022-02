6WIND VSR certifié VMware Telco Cloud

février 2022 par Marc Jacob

6WIND, éditeur de logiciels de réseaux virtualisés et sécurisés, annonce qu’elle est désormais partenaire de l’alliance VMware Technology Alliance et que la solution 6WIND, Virtual Service Router (VSR), est certifiée VMware Ready for Telco Cloud.

La gamme VSR (Virtual Service Router) de 6WIND fait désormais partie de la Marketplace de VMware en tant que solution certifiée VMware Ready for Telco infrastructures.

Cette certification atteste de la conformité de la solution VSR de 6WIND aux exigences de l’infrastructure Telco Cloud de VMware et récompense son intégration facile et transparente avec les composants de gestion, de supervision et d’orchestration de VMware. Combiné aux meilleures performances en matière de routage et de sécurité, cette intégration simple et transparente est destinée à aider les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises à accélérer efficacement le déploiement du VSR de 6WIND sur leurs infrastructures de virtualisation VMware.

Le Virtual Service Router de 6WIND est la solution de routeur logiciel virtualisé la plus performante et la plus évolutive au monde. Il est optimisé pour les CSPs et les entreprises et peut être déployé sur des serveurs bare-metal, virtualisés ou en conteneurs COTS, dans des clouds privés ou publics.

La solution VSR de 6WIND intègre les éléments suivants : Virtual Cell Site Router (vCSR), Virtual Provider Edge Router (vPE), Virtual Security Gateway (vSecGW), Virtual Border Router (vBR), Virtual CG-NAT Router (vCG-NAT), and Virtual universal CPE (vCPE) Router.

En plus d’un ensemble complet de fonctionnalités réseau et de sécurité, la solution VSR de 6WIND offre aux CSP et aux entreprises les meilleures performances, une grande évolutivité, une offre multi-services, une agilité de déploiement accrue et une utilisation optimisée des ressources de virtualisation.