67% des entreprises ont des stratégies sophistiquées en matière de cloud, mais moins de 10% ont pleinement intégré l’IA

août 2024 par Infosys en collaboration avec le MIT Technology Review Insight

Infosys en collaboration avec le MIT Technology Review Insights, dévoile les résultats d’une nouvelle étude intitulée Reimagining Cloud Strategy for AI-first Enterprises. Ce rapport a consisté à interroger 500 grandes entreprises mondiales (CA d’au moins 500 millions de dollars) dans différents secteurs afin de dresser un état des lieux en matière de cloud et de data, alors qu’elles se préparent à lancer des projets d’IA à grande échelle.

L’enquête a révélé que la plupart des entreprises sont encore en train de préparer leur infrastructure à l’IA du point de vue du cloud : beaucoup prévoient des investissements supplémentaires pour accélérer leur transformation. En effet, le cloud ayant dépassé son objectif initial de stockage et de réduction des coûts, la réalisation du plein potentiel de l’IA nécessitera un investissement important et soutenu dans l’infrastructure et la stratégie cloud.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Environ deux tiers (67%) des personnes interrogées disposent d’une infrastructure cloud "développée" ou "avancée". Un tiers (33 %) des sondés qualifient leur infrastructure de "croissante" ou "naissante" (graphique 1).

Moins de 10% des dirigeants ont pleinement intégré l’IA dans leurs activités (graphique 2) : alors que près de la moitié (48%) des dirigeants affirment expérimenter l’IA, seuls 8% d’entre eux déclarent l’avoir complètement intégrée à leurs activités.

Les entreprises ont des stratégies variées pour optimiser leurs systèmes cloud afin de soutenir les initiatives en matière d’IA :

La moitié des dirigeants déclarent n’utiliser les services cloud que pour intégrer des données à des fins d’IA,

30% d’entre eux utilisent le cloud pour la capacité de calcul,

Seulement 13 % déclarent disposer d’une "feuille de route détaillée" sur la manière dont les investissements cloud feront progresser l’adoption de l’IA (au-delà de la data et du computer power/scale).

La complexité, la sécurité et les défis liés aux données sont autant d’obstacles à la mise en place d’infrastructures IA cloud-ready (graphique 5) : interrogés sur les facteurs qui limitent la préparation de leur organisation à l’IA dans le cloud, 45 % des répondants citent "les préoccupations relatives à la sécurité et à l’utilisation éthique des données, à la protection de la vie privée et à la sécurité en général".

Les dépenses consacrées aux systèmes cloud devraient augmenter (graphique 4) : un pourcentage important (71 %) des dirigeants s’attendent à ce que les dépenses dédiées à l’infrastructure cloud pour l’IA augmentent d’au moins 25 % au cours des deux prochaines années. Plus d’un quart d’entre eux (27 %) prévoient une augmentation de 50 à 100 %.

"Aujourd’hui, nous sommes aux prémices du renouvellement de l’entreprise avec l’IA et, à mesure que nous nous dirigeons vers une collaboration entre l’homme et l’IA, le cloud et les données seront le catalyseur de la mise à l’échelle de l’IA", déclare Mohammed Rafee Tarafdar, Chief Technology Officer, Infosys. « Cependant, seuls 13 % des dirigeants disposent d’une feuille de route détaillée sur la manière dont les investissements dans le cloud feront progresser l’adoption de l’IA au-delà des données et de la puissance de calcul. En tirant parti du cloud et en adoptant des pratiques responsables en matière d’IA, les entreprises peuvent mener à bien cette transformation et atteindre une croissance durable."

"Bien que 67% des dirigeants disposent d’infrastructures cloud avancées, seul un petit pourcentage a pleinement intégré l’IA dans ses activités", explique Laurel Ruma, directrice éditoriale mondiale, MIT Technology Review Insights. "Malgré les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données, une majorité d’entre eux prévoient des investissements importants dans la technologie du cloud pour l’IA dans les années à venir. Il est clair que l’IA basée sur le cloud est l’avenir, et les entreprises sont impatientes d’investir."

"Parallèlement à l’importance croissante du cloud, nous constatons également que plusieurs entreprises se concentrent sur la mise en œuvre de systèmes d’IA entièrement intégrés et y consacrent leurs ressources. Elles s’attendent à une croissance significative des dépenses dans ce domaine au cours des prochaines années", confirme Anant Adya, vice-président exécutif et responsable de l’offre de services chez Infosys. "Avec 71% des dirigeants qui s’attendent à ce que les dépenses en infrastructure cloud pour l’IA augmentent d’au moins 25% au cours des deux prochaines années, il est clair qu’une stratégie cloud et IA intégrée sera le fondement de la transformation de l’IA pour les organisations qui vont de l’avant."