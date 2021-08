+64% d’attaques de Ransomware sur les 12 derniers mois

août 2021 par Barracuda Networks

Faits marquants :

• Au cours des 12 derniers mois, les chercheurs de Barracuda ont identifié et analysé 121 incidents liés aux Ransomware et ont constaté une augmentation de 64 % des attaques, d’une année sur l’autre.

• Les attaques contre les sociétés et les entreprises représentaient 57 % de toutes les attaques par ransomware.

• Dans 8 % des cas, la demande de rançon était inférieure à 10 millions de dollars, et dans 14 % des cas, elle était supérieure à 30 millions de dollars.

• Au cours des 12 derniers mois, les attaques se sont multipliées dans le monde entier.

Un regard plus attentif sur les tendances en matière de ransomware Les chercheurs de Barracuda ont identifié et analysé 121 incidents liés aux ransomware survenus entre août 2020 et juillet 2021, et ont constaté une augmentation de 64 % des attaques, d’une année sur l’autre. Les cybercriminels ciblent toujours fortement les municipalités, les services de santé et l’éducation, mais les attaques contre d’autres entreprises font un bond :

• Les attaques visant les entreprises, telles que les infrastructures, les voyages, les services financiers et d’autres entreprises, ont représenté 57 % de toutes les attaques par ransomware entre août 2020 et juillet 2021, contre seulement 18 % dans notre étude de 2020.

• Les entreprises liées aux infrastructures représentent 10 % de toutes les attaques que nous avons étudiées. En fait, les attaques par ransomware évoluent rapidement pour cibler les chaînes d’approvisionnement en logiciels, qui touchent davantage d’entreprises en une seule tentative.

• Le montant de la rançon augmente de façon spectaculaire et la demande de rançon moyenne par incident dépasse désormais les 10 millions de dollars. Dans 8 % des incidents, la demande de rançon était inférieure à 10 millions de dollars et dans 14 % des incidents, elle était supérieure à 30 millions de dollars.

• Les attaques par ransomware deviennent omniprésentes dans le monde entier. Un peu moins de la moitié (44 %) des attaques des 12 derniers mois ont touché des organisations américaines.

"Alors que les cybercriminels s’efforcent d’obtenir des gains plus importants à l’avenir, l’industrie de la sécurité doit continuer de créer des solutions facilement consommables pour les entreprises de toutes tailles", a déclaré Fleming Shi, directeur technique chez Barracuda. "Les attaquants commencent souvent par de petites organisations qui sont connectées aux plus grandes cibles, puis ils progressent. Nous tous, dans le secteur de la sécurité, avons l’obligation de transformer une technologie sophistiquée en produits et services facilement consommables par les clients."