63% des achats de fin d’année se feront en ligne en 2021, les conseils à suivre avant de cliquer sur « acheter »

novembre 2021 par Microsoft

Que ce soit pour éviter l’affluence en magasin ou pour davantage de simplicité, les consommateurs privilégieront les achats en ligne cette année pour les fêtes, parfois au détriment de la sécurité de leurs propres données personnelles. Dans une nouvelle enquête réalisée en partenariat avec YouGov, Microsoft dévoile les tendances et bonnes pratiques pour aider les consommateurs à faire leurs achats de Noël en toute sécurité sur internet.

Selon les résultats du récent sondage de Microsoft avec YouGov* :

La recherche du meilleur prix est une priorité pour 69% des consommateurs ;

Moins d’une personne sur deux considère la sécurité de ses propres données personnelles comme une priorité lors de ses achats en ligne ;

Les consommateurs sont parfois déçus : 1 acheteur sur 4 a admis avoir acheté un article qui ne correspondait pas à la description qui en était faite en ligne ;

81 % des consommateurs n’enregistrent pas les informations relatives à leur carte de paiement sur leur navigateur web ;

6 consommateurs sur 10 s’inquiètent des difficultés d’approvisionnement pour les fêtes de fin d’année et 1 sur 5 n’hésite pas à faire appel à des vendeurs tiers pour faire ses achats, mettant ainsi ses informations personnelles et financières en danger.

Pour que les achats de fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions, Microsoft donne trois conseils visant à assurer la sécurité des consommateurs :

o Réfléchir à deux fois avant de cliquer

Les pirates sont de plus en plus créatifs dans l’élaboration de leurs attaques, ce qui nous oblige à être plus attentifs face aux offres trop alléchantes. Avant de cliquer sur un lien dans un email, il est nécessaire de le survoler avec sa souris pour vérifier que l’URL correspond à celle mentionnée dans le message.

o Choisir un navigateur sécurisé pour réaliser ses achats

Des navigateurs comme Microsoft Edge intègrent un cryptage local des données. Cela permet d’enregistrer notamment ses informations de cartes de crédit pour une expérience de paiement facile et sécurisée.

o Passer à un monde sans mot de passe

579 attaques de mots de passe sont constatées chaque seconde, soit 18 milliards par an. Au lieu d’utiliser des mots de passe comme « Automne2021 » ou le nom de votre animal de compagnie, activer la connexion sans mot de passe – via Microsoft Authenticator par exemple - permet de garantir la sécurité de ses comptes tout en évitant les efforts de mémorisation.