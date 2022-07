6 septembre : L’université d’été d’Hexatrust devient les Universités de la Cybersécurité !

juillet 2022 par Marc Jacob

L’Université d’été d’Hexatrust devient les Universités d’été de la cybersécurité, du cloud et de la confiance numérique. Une journée complète ouverte sur l’écosystème, placée sous le thème : « Souveraineté européenne : transformons l’essai ! », pour marquer la rentrée de l’équipe de France de la cyber et garder le cap de la feuille de route présidentielle ambitieuse dévoilée le 18 février 2021.

« Les Universités changent de format et s’adaptent davantage à nos travaux, nos enjeux et surtout notre volonté de faire bouger les lignes pour faire de la France, la terre de la cybersécurité en Europe. À l’heure du DMA, DSA et de la transposition de la directive européenne NIS 2, la filière a besoin d’un collectif fort et engagé pour mettre en avant des solutions concrètes et immédiates. Les Universités d’été de la cybersécurité en sont une réponse et ont vocation cette année à rendre la souveraineté européenne plus réelle au travers d’un programme riche en contenus et en solutions, toujours dans la convivialité légendaire d‘Hexatrust » exprime Jean-Noël de GALZAIN, président d’Hexatrust.

Cette 8e édition se déroulera le mardi 6 septembre 2022 aux Salons Hoche (Paris 8) avec pour la première fois, le lancement du 1er salon des solutions souveraines incluant plus de 40 acteurs exposants.

AU PROGRAMME DES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ

09h00 ECHAUFFEMENT

Accueil des participants & café de bienvenue

10H00 1ere MI-TEMPS // PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Mot d’accueil du Président d’Hexatrust – Jean-Noël DE GALZAIN et Guillaume POUPARD, Directeur Général ANSSI Plénière – La cybersécurité souveraine : nouvelle proposition de valeur au cœur des entreprises ? Avec l’intervention de :

Stéphane NAPPO, VP Cybersécurité Groupe Seb

David CHASSAN, Directeur de la Stratégie 3DS Outscale

Keynote – Urgence et enjeux de la souveraineté numérique. Avec l’intervention de Philippe LATOMBE, député de Vendée, Rapporteur du Rapport d’information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne.

12H00 1ere PAUSE // INAUGURATION DU 1ER SALON DES SOLUTIONS SOUVERAINES – 43 solutions, services souverains mis à l’honneur.

14h – 18h 2e MI-TEMPS // 3 TABLES RONDES COUPLÉES A 2 SESSIONS DE PITCHS14h15 #1 TABLE RONDE – PARIS 2024 : VERS LES JO LES PLUS RÉSILIENTS DE L’HISTOIRE ? Avec l’intervention de :

Daniel LE COGUIC, Senior Vice Président « secteur public et défense » Atos

Jean-Michel MIS, ancien député́, chargé du rapport « pour un usage responsable et acceptable par la société́ des technologies de sécurité́ » par l’ancien Premier Ministre, Jean Castex

Alexandra DUBLANCHE, Vice-Présidente de la région Île-de-France, chargée du développement économique

15h20 #2 TABLE RONDE – L’EUROPE RENFORCE SA CYBER-RÉSILIENCE

Introduction par Alain GARNIER, CEO Jamespot. Avec intervention de :

Miguel GONZALES SANCHO, Head of Unit for “Cybersecurity Technology and Capacity Building” at Directorate-General Connect of the European Commission

Anne LE HÉNANFF, députée du Morbihan

Luc D’URSO, CEO Atempo

Guillaume TISSIER, Président CEIS et Associé Avisa Partners

16h30 2e PAUSE17h00 #3 TABLE RONDE – XDR : RÉVOLUTION OU EFFET DE MANCHE ?

Introduction par Grégoire GERMAIN, Founder & CEO HarfangLab.

Avec l’intervention de :

Elena POINCET, CEO Tehtris,

Vera de CHAUVIGNY, Product Marketing Executive Wallix

Candice TRAN DAI, DSSI Groupe Lefebvre Sarrut

18h00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

LA SOIRÉE DES UNIVERSITÉS #DénonceTesCyberHéroines

19H30 / 23H30 PROLONGATION // SOIRÉE DES UNIVERSITÉS #DénonceTesCyberHéroines

Pour finir en beauté cette journée, Hexatrust a le plaisir de mettre à l’honneur les Talents féminins de l’écosystème en organisant une soirée #DénonceTesCyberHéroïnes.

Cette soirée a pour but de valoriser la féminisation de la filière, qui ne dénombre encore que trop peu de femmes (11% des effectifs) au travers de rôles modèles et de présenter la diversité de métiers liés à la cybersécurité. Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière les associations qui se mobilisent pour faire bouger les lignes : CEFCYS, Women4Cyber, Femmes du Numérique.