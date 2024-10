6 novembre Lyon : 6ème édition des Rencontres de la Cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes

octobre 2024 par Marc Jacob

Comme chaque année à Lyon depuis 2019, le CyberCercle organise une journée sur la sécurité et la confiance numériques à destination des acteurs publics et privés d’Auvergne-Rhône-Alpes, associant keynotes, workshops opérationnels, ateliers collaboratifs et espace de rencontres-démonstrations.

La 6ème édition des Rencontres de la Cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera mercredi 6 novembre 2024 à Lyon à l’Hôtel de Région. Ouverte par Renaud PFEFFER, Vice-président délégué à la Sécurité et aux Sports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient l’événement, cette journée s’adresse aux entreprises, PME/ETI, start-up, collectivités, associations, écoles et universités soucieuses d’appréhender au mieux la sécurité numérique à l’aune de leurs métiers, à travers un large panel de conférences, keynotes, ateliers, wokshops et démonstrations.

A l’heure où la dépendance au numérique s’accroît et que le risque se multiplie avec une cybercriminalité en plein essor, touchant toutes les organisations, publiques comme privées, quelle que soit leur taille, cet événement a pour objectifs premiers de :

• Soutenir le développement d’une culture de sécurité numérique sur le territoire,

• Offrir un cadre privilégié d’échanges, d’expertises et de retours d’expérience,

• Favoriser le dialogue entre experts et profanes,

• Répondre aux questions des acteurs locaux.

Cette année, seront en particulier abordées les thématiques suivantes :

• La cybersécurité pour les collectivités, avec notamment la présentation des grandes tendances 2024 Data - IA - Cybersécurité dans les Territoires

• La protection des données

• La réglementation avec la transposition à venir de la directive NIS 2

• RETEX des JOP2024, dans la perspective de l’accueil en 2030 des Jeux Olympiques d’Hiver

• Comment faire face aux menaces (ransomwares, phishing…)

• Le continuum sécurité - sûreté - cybersécurité

• RSE, transformation numérique durable et cybersécurité

• Les leviers de soutien à l’innovation

Un espace de rencontres-démonstrations accueillant plus de 30 organisations permettra aux participants d’échanger de manière privilégiée avec des spécialistes : des acteurs étatiques comme Cybermalveillance.gouv.fr, la Gendarmerie Nationale, la Police Scientifique, le Réseau des Réservistes Cybermenaces de la Police Nationale, le Commandement de la Cyberdéfense du ministère des Armées ; des experts privés comme le Groupe La Poste, le CEA, ENEDIS, Elysium Security, BlueFiles, CERTitude NUMERIQUE, DeepTechLink, Avant de Cliquer, La Preuve Numérique, Root-Me Pro, Semkel, Stormshield, MGM Solutions, STRAAD.A, ActaData, l’ILERI ; des associations comme l’AMF du Rhône, les Jeunes IHEDN, le GICAT, l’Association Régionale Lyonnaise de l’IHEDN, la Protection Civile, l’Institut d’Européen d’Etudes en Sûreté-Sécurité, la fondation LDigital.

MODALITES PRATIQUES

Date : mercredi 6 novembre 2024

Lieu : Hôtel de Région, 101 Cours Charlemagne, 69002 Lyon

Inscription obligatoire

Cette journée est ouverte sous réserve d’inscription obligatoire et soumise à validation.

Informations : https://tdfcyber.fr/rcyberara2024/

A propos du CyberCercle

Créé en 2011, le CyberCercle est un cercle de réflexion, d’échanges et de rencontres sur la confiance et la sécurité numériques. Ses objectifs : favoriser le développement d’une culture de sécurité numérique au-delà du cercle d’experts et de sa vision technique ; éclairer les décideurs publics et privés ; offrir un cadre de confiance dans lequel échanger et favoriser les synergies ; être force de propositions et d’actions pour accompagner les politiques publiques nationales et locales. Ses actions, associant acteurs publics et privés, spécialistes et profanes, élus, sont construites dans un esprit fédérateur et collaboratif. Le CyberCercle organise différents événements en France à travers des CyberCercle régionaux, tout au long de l’année en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2018, et diffuse de nombreux contenus en source ouverte qui permettent de mieux appréhender les enjeux de sécurité et confiance numériques.

Une conviction : « Seul, on ne va nulle part. Ensemble, on va plus loin et plus vite. »

Plus d’informations : https://cybercercle.com/