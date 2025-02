6 mars à 15h : Conférence Clusif sur le Quantique

février 2025 par CLUSIF

Grâce à l’apport de nos intervenants, cette conférence thématique visera à répondre aux questions suivantes :

En quoi le calcul quantique représente-t-il une rupture, et que rend-il possible ?

Quelle confiance, quelle durabilité pour les algorithmes post-quantiques existants ?

Quel impact pour la sécurité de l’information et ses acteurs ? Comment se préparer aux défis posés par le quantique, quelles nouvelles attaques, quelles nouvelles défenses et quel impact financier ?

Quelles sont les pistes d’action pour intégrer le post-quantique au sein de son organisation ?

Quels sont les risques et opportunités associées à l’adoption des ces technologies ?

Notre objectif : éclairer les professionnels de la sécurité de l’information sur les enjeux du quantique qui les concernent déjà ou les concerneront bientôt.

