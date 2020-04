6 mai Webinar d’Anomali Rendez opérationnel le modèle MITRE ATT&CK

avril 2020 par Marc Jacob

Heure : 14h00 HEC | 13h00 GMT | 8h00 HAE

Savoir qui sont les cyber attaquants qui vous ciblent et comprendre leur mode opératoire rend beaucoup plus simple l’anticipation, la détection et permet de prévenir la prochaine attaque.

L’association de la Threat Intelligence avec le modèle MITRE ATT&CK est un outil puissant que vous équipes opérationnelles de sécurité peuvent utiliser.

Les sujets qui seront abordés lors de ce webcast :

• Explication du modèle MITRE ATT&CK ?

• Comment MITRE ATT&CK s’articule dans un projet SOC-Threat Intelligence ?

• Détection des cyber menaces et anticipation des meilleures pratiques Enregistrez-vous dès aujourd’hui et découvrez comment bénéficier du modèle MITRE ATT&CK.

