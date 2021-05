6 mai 10h00 webinaire Rohde & Schwarz Cybersecurity : Sécurité dans le cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Il sera animé par Maître Olivier Itéanu, Avocat spécialisé numérique et data et Gilles d’Arpa, VP Sales application & cloud security Rohde & Schwarz Cybersecurity. A cette occasion, les deux intervenants reviendront sur l’invalidation du Privacy Schield dans l’arrêt Schrems II, arrêt confirmé par la CNIL et par le Conseil d’Etat.

Avec la pandémie mondiale, le Cloud connaît un essor exponentiel. Alors comment rester en conformité avec le RGPD et la directive NIS tout en déployant le Cloud ?

Agenda :

• Impact des réglementations sur les applications et les données dans le cloud par Oliver Iteanu - Iteanu Avocats

• Quelles solutions mettre en oeuvre pour être conforme à ce nouveau contexte amené par l’arrêt Schrems II par Gilles d’Arpa - Rohde & Schwarz Cybersecurity

• Références & Cas d’usage dans ce contexte

Pour participer, vous pouvez vous inscrire directement via le lien suivant : https://info.cybersecurity.rohde-sc...